Praja, il compleanno si veste di bianco: Albertino, Snap!, Haiducii e Samira Lui per una notte da grandi eventi

La Praja di Gallipoli si prepara a celebrare il suo diciottesimo compleanno con una delle serate simbolo dell’estate salentina. Sabato 1 agosto il celebre club del litorale gallipolino ospiterà il tradizionale “Birthday White Party”, un appuntamento che unisce musica, spettacolo e ospiti di richiamo internazionale, confermando ancora una volta la vocazione della discoteca a portare nel Salento alcuni dei protagonisti più noti della scena dance e dell’intrattenimento.

Per l’occasione la madrina dell’evento sarà Samira Lui, volto tra i più apprezzati della televisione italiana, che negli ultimi anni ha conquistato il grande pubblico grazie alla partecipazione al “Grande Fratello” e all’esperienza come showgirl nel programma “La Ruota della Fortuna”. La sua presenza aggiungerà glamour a una serata che si annuncia tra le più attese della stagione.

Il cuore della notte sarà naturalmente la musica. In consolle salirà Albertino, autentica leggenda della dance italiana. Storica voce di Radio Deejay e protagonista assoluto dell’esplosione della musica elettronica dagli anni Novanta in poi, Albertino continua a rappresentare uno dei dj e conduttori radiofonici più influenti del panorama nazionale, capace di attraversare le generazioni mantenendo intatto il suo seguito.

Ad affiancarlo ci saranno gli Snap!, gruppo tedesco che ha segnato la storia della eurodance mondiale con brani entrati nell’immaginario collettivo come “Rhythm Is a Dancer” e “The Power”, successi che ancora oggi fanno ballare club e festival in tutto il mondo. Sul palco anche Haiducii, interprete della celebre “Dragostea Din Tei”, uno dei tormentoni internazionali dei primi anni Duemila che ha conquistato le classifiche di numerosi Paesi europei.

La formula scelta dalla Praja punta ancora una volta a far convivere artisti simbolo della dance internazionale con personaggi del mondo dello spettacolo, trasformando il compleanno del locale in un grande evento capace di richiamare pubblico da tutta la Puglia e da molte altre regioni italiane. Il dress code total white contribuirà a creare l’atmosfera scenografica che da anni caratterizza il Birthday Party della struttura, diventato uno degli appuntamenti più iconici dell’estate gallipolina.

Con una programmazione che ogni anno richiama dj di fama mondiale, artisti italiani di primo piano e protagonisti della musica internazionale, la Praja si conferma una delle discoteche più prestigiose del Mezzogiorno e uno dei punti di riferimento del divertimento estivo italiano. Il diciottesimo compleanno rappresenta così non solo una festa, ma anche il simbolo di un locale che ha saputo trasformare Gallipoli in una delle capitali della nightlife mediterranea.