Specchia torna capitale del jazz: tre serate a Palazzo Risolo tra Morricone, sonorità del mondo e grandi protagonisti internazionali

Specchia si prepara ad accendere nuovamente i riflettori sul grande jazz con una rassegna che, anno dopo anno, consolida il proprio prestigio nel panorama musicale del Salento. Dal 31 luglio al 2 agosto l’Atrio di Palazzo Risolo ospiterà la terza edizione della manifestazione, che da quest’anno assume il nuovo nome di “Borgo Sonoro. Suoni e voci del jazz”, confermando la volontà di trasformare uno dei borghi più belli d’Italia in un punto di riferimento per gli appassionati della musica d’autore. Il cartellone propone tre concerti originali affidati ad artisti di rilievo nazionale e internazionale, accomunati dall’idea di un jazz capace di dialogare con le grandi tradizioni musicali del mondo, fondendo memoria, contaminazione e ricerca artistica.

Ad aprire la rassegna, venerdì 31 luglio, sarà “C’era una volta Ennio Morricone”, un omaggio al Maestro attraverso le reinterpretazioni del quartetto composto da Alberto Di Leone alla tromba e al flicorno, Antonio Laviero al pianoforte, Antonello Losacco al basso elettrico e Cesare Pastanella alla batteria e alle percussioni. Le celebri colonne sonore di capolavori come Nuovo Cinema Paradiso, Giù la testa e Playing Love verranno riproposte in una veste jazzistica che conserva la forza evocativa delle composizioni originali aprendole, al tempo stesso, all’improvvisazione e a nuove sonorità.

Sabato 1 agosto spazio invece a “Il giro del mondo in 80 minuti”, un viaggio musicale attraverso i grandi classici internazionali. Sul palco saliranno Vito Di Modugno al pianoforte e al basso, Pino Mazzarano alla chitarra e la cantante Ines Petrucci, che accompagneranno il pubblico in un itinerario sonoro tra Italia, Francia, Brasile, Cuba, Inghilterra e Stati Uniti, dimostrando come il jazz riesca a reinterpretare culture e tradizioni diverse mantenendo intatta la propria vocazione universale.

La chiusura, domenica 2 agosto, sarà affidata a uno degli appuntamenti più attesi del festival: “Santuario”, il progetto nato dall’incontro tra il sassofonista argentino Javier Girotto e il fisarmonicista pugliese Vince Abbracciante. Insieme dal 2015, i due musicisti hanno dato vita a un percorso artistico che intreccia jazz, tango, folklore argentino, improvvisazione e musica contemporanea. Girotto, formatosi tra l’Argentina e il Berklee College of Music di Boston, è considerato una delle figure più autorevoli del jazz internazionale e ha collaborato con artisti del calibro di Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Peppe Servillo, Randy Brecker e Kenny Wheeler. Abbracciante, tra i più apprezzati fisarmonicisti italiani della sua generazione, ha invece condiviso il palco con musicisti come Richard Galliano, John Medeski, Marc Ribot, Gabriele Mirabassi, Flavio Boltro, Lucio Dalla e Ornella Vanoni, distinguendosi per uno stile che unisce virtuosismo e ricerca espressiva.

Con questa nuova edizione, il Comune di Specchia rinnova la propria scommessa sulla cultura come motore di valorizzazione del territorio, offrendo tre serate a ingresso gratuito, con inizio alle 21.30 fino a esaurimento dei posti disponibili, dedicate all’incontro tra linguaggi musicali, tradizioni e sensibilità artistiche provenienti da tutto il mondo.