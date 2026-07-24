Domenica 26 luglio “Nuvole Sonore” con il trio Ashèblasta al Castello

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Sulle terrazze di Nuvole, bistrot e cocktail bar del Castello di Corigliano d’Otranto, prosegue “Nuvole Sonore”, la rassegna curata da Max Nocco. Domenica 26 luglio alle 22:00 (ingresso gratuito | info e prenotazioni 3343429268) appuntamento da non perdere con il concerto degli Ashèblasta. Il trio intreccia la tradizione musicale del Salento con elettronica, dub, ambient e suggestioni mediterranee. Partendo da voci, canti e registrazioni sul campo raccolte negli anni Cinquanta, Roberto Chiga (tamburreddhu salentino, percussioni e programmazioni), Mario Esposito (basso elettrico e ukubass) e Giuseppe Grassi (mandolino e mandola) costruiscono un live nel quale la memoria diventa materia sonora contemporanea. Il nome, preso dal griko, richiama un pane condiviso: un’immagine che racconta lo spirito del progetto, nato per fare della musica uno spazio di incontro, ascolto e ricerca. In scaletta, tra gli altri, i brani di “Apulian Unpopular Music”, recente album che rilegge pizzica, tarantella e stornelli attraverso loop, synth, bassi dub, distorsioni e influenze che attraversano i Balcani, il Nord Africa e altre geografie sonore.

Mercoledì 29 luglio alle 21:00 (ingresso gratuito | info e prenotazioni 3343429268), in collaborazione con Magma, sulle terrazze di Nuvole sarà presentato il nuovo numero di FLOP Magazine, progetto editoriale indipendente nato a Lecce nella primavera del 2023. Un “sogno di carta” autofinanziato che mette insieme scrittura e illustrazione, dando spazio a linguaggi, riflessioni e contaminazioni lontane dagli standard più convenzionali del racconto artistico. Con autoironia, la redazione ha scelto di trasformare lo stesso nome della rivista in una dichiarazione d’intenti, celebrando ogni nuovo traguardo come un altro “FLOP”. Ottavia Perrone e Mattia Vizzi dialogheranno con il collettivo formato da Gianle, Massimo Pasca, Alessandro Romita e Lara Gigante. A seguire, dj set di Max Nocco.

NUVOLE SONORE

La rassegna affonda le radici nell’esperienza del Crash, lo storico record store che Max Nocco, musicista, collezionista di vinili e raffinato esploratore di traiettorie sonore ha animato per anni a partire dal 1996 proprio nel comune griko: non solo un negozio di dischi, ma un rifugio, un punto di incontro, un presidio culturale capace di dare spazio a scene e linguaggi allora considerati laterali o sotterranei. Oggi “Nuvole Sonore” raccoglie quello spirito e lo rilancia in una forma diversa: un salotto intimo e aperto, dove la selezione diventa racconto e l’ascolto esperienza condivisa. Non una semplice sequenza di dj set e concerti, ma un invito a rallentare, incontrarsi e riscoprire la musica come luogo di relazione, tra memoria, convivialità e paesaggio. Giovedì 6 agosto, ancora in collaborazione con Magma, il giornalista e critico Roberto Molle presenterà il suo nuovo libro “Volevo solo scrivere di musica”, in un incontro che assumerà la forma di una RadioLive, tra parole, interviste e ascolti guidati. Sabato 8 agosto sarà la volta di Dischi Spranti, con una serata dedicata alla cultura delle etichette indipendenti e delle selezioni analogiche. Giovedì 20 agosto sulle terrazze di Nuvole arriverà Alessandro Stefànio, selecter e profondo conoscitore di musica, con un vinyl set pensato come percorso narrativo tra house ricercata, elettronica elegante, funk e contaminazioni black. Domenica 23 agosto sarà invece dedicata a Radio Reggae, per un appuntamento all’insegna delle good vibes, tra roots, dub, dancehall e un omaggio alla forte connessione tra la cultura giamaicana e la tradizione musicale e sociale del Salento. Il finale della rassegna accompagnerà gli ultimi giorni di agosto. Venerdì 28 agosto il produttore e dj Marco Erroi, fondatore di Common Series, proporrà “Lucio a mezzanotte”, live set speciale che rilegge in chiave elettronica, dilatata e notturna atmosfere e suggestioni legate alla grande canzone d’autore italiana e non solo. Domenica 30 agosto chiusura affidata a Those Funky Guys, con un vinyl set tra funk, soul, disco e rare grooves: una festa sonora ad alto tasso di energia per salutare l’estate tra danza, sorrisi e condivisione.