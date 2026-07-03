EBTT Lecce, 100.000€ a sostegno delle famiglie e delle imprese locali

Anche quest’anno Ebtt Lecce sostiene le famiglie e le imprese locali del settore terziario, stanziando 100.000 euro suddivisi in 4 bandi, proprio in virtù del forte interesse registrato negli ultimi anni. L’obiettivo è esprimere concreta vicinanza a famiglie e imprese, realtà che offrono un contributo quotidiano fondamentale allo sviluppo economico del territorio.

Ebtt Lecce, ha come obiettivo promuovere lo sviluppo e la qualificazione professionale dei lavoratori e delle imprese del terziario nella provincia di Lecce, offrendo servizi gratuiti e mirati per lavoratori e aziende, supportando concretamente la crescita delle competenze e la tutela dei diritti nel settore.

I bandi sono: “Libri e materiale scolastico”, che consente alle famiglie di ottenere un buono di € 200,00 per l’acquisto di libri di testo e materiale scolastico per i figli che frequentano le scuole medie inferiori, superiori e Università per l’anno scolastico 2025/2026; “Attività sportive e benessere”, che consente di ottenere un contributo di € 200,00 per il pagamento dell’iscrizione o della retta mensile presso piscine, palestre, centri sportivi, “Contributo per Centri estivi”, che consente di ottenere un contributo di €200,00 per le spese per la frequenza di Centri estivi, Campi scuola e Asili privati, ecc. Per questi bandi le domande potranno essere inviate dal 25 giugno 2026 ed entro il 20 luglio 2026.

Il bando “Contributo per Innovazione Tecnologica”, destinato alle aziende del settore terziario con dipendenti iscritte all’Ente Bilaterale in regola con la contribuzione EBTT 2025 e 2026, consente di ottenere un contributo da € 300,00 per le spese sostenute nelle seguenti attività: Digitalizzazione e automazione dei processi aziendali, Sviluppo di servizi e modelli operativi innovativi e Rafforzamento dell’organizzazione e della sostenibilità. Le domande potranno essere inviate dal 25 giugno 2026 ed entro il 30 settembre 2026.

Per tutti, la modulistica è disponibile sul sito www.ebttlecce.it.