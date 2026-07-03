Operazione “Atena”: 46enne leccese assolto con formula piena dopo lungo processo

LECCE – Era l’unico imputato con il processo ancora pendente nell’ambito di una vecchia inchiesta antidroga ribattezzata “Atena” con cui i carabinieri smantellarono due presunte e distinte organizzazioni criminali, che sarebbero state dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti di vario genere e che avrebbero entrambe operato sul territorio del comune Lizzanello ed aree limitrofe. Iniziata nel mese di agosto del 2019 e protrattasi per circa un anno. Dario Panico, 46 anni, aveva scelto di essere giudicati con rito ordinario mentre la stragrande maggioranza dei coimputati aveva optato per l’abbreviato.

E, a fine istruttoria, l’imputato leccese è stato assolto dalla giudice monocratica Elena Coppola a fronte di una richiesta di 5 anni invocata dalla pubblica accusa con la riqualificazione del reato nella lieve entità. In attesa del deposito delle motivazioni – previste per in prossimi 30 giorni – si può ipotizzare che il tribunale abbia condiviso le tesi sostenute dall’avvocato Giampiero Tramacere. Secondo l’accusa, indagato a piede libero, avrebbe detenuto e ceduto un quantitativo di cocaina a un determinato soggetto, sostanza poi consumata in casa di panico.

I gruppi in questione, stando alle indagini, sarebbero caratterizzati dal peculiare spessore criminale dei suoi componenti, alcuni dei quali già condannati per reati in materia di stupefacenti, nonché per associazione mafiosa. E della compagine avrebbero fatto parte anche alcuni minorenni.

L’accertamento di plurimi reati, inoltre, avrebbe permesso di ipotizzare l’esistenza degli indici rilevatori dell’associazione criminosa, ossia gli stabili rapporti di frequentazione, la sistematicità nello svolgimento dell’attività di spaccio secondo un modus operandi sedimentato, i luoghi dell’illecito scambio l’esistenza di basi logistiche, l’esistenza di una cassa comune, la disponibilità di uomini, di mezzi e di armi.

Nel corso delle indagini sono stati effettuati numerosi riscontri all’attività stessa, tra le quali sei persone arrestate in flagranza di reato, diverse denunce di soggetti in stato di libertà e numerose segnalazioni ex art. 75, oltre al sequestro di quantitativi di sostanze stupefacenti, armi clandestine e somme di denaro.

Una delle associazioni avrebbe utilizzato un collaudato sistema di pagamento, facendo transitare il denaro destinato all’acquisto della droga sul circuito Postepay; attraverso mirati accertamenti di natura patrimoniale svolti nei confronti degli indagati, è stato possibile quantificare l’entità degli introiti che sarebbero derivati dalla gestione dell’attività illecita e consentire all’autorità giudiziaria di emettere un sequestro preventivo per equivalente di una somma di circa 117.000 euro.