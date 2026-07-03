Le previsioni meteo del weekend

Puglia – Sabato. Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.

Domenica. Condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Non sono attese variazioni di rilievo in serata e nottata con ampie schiarite su tutti i settori.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; maggiori addensamenti lungo la val Padana. Al pomeriggio locale instabilità sulle Alpi occidentali; in serata e in nottata tempo in deciso miglioramento.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cielo sereno prevalente. Al pomeriggio sviluppo di nuvolosità sulla Toscana con possibilità di locali piovaschi; tempo in deciso miglioramento nel corso delle ore notturne su tutta l’area con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile su tutte le regioni meridionali con cielo sereno dal mattino alla sera; isolati fenomeni non esclusi nel pomeriggio sulla Sicilia. Poche variazioni tra serata e nottata, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla Sardegna.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud.

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