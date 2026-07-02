Emergenza incendi nel Salento, parte il servizio di sorvolo per il monitoraggio del territorio

Facendo seguito alle determinazioni assunte nel corso dell’incontro d’urgenza presieduto dal Prefetto di Lecce lo scorso 17 giugno per contrastare la piaga degli incendi boschivi e d’interfaccia, prende ufficialmente il via l’attività operativa di sorvolo e monitoraggio del territorio salentino da parte dell’Associazione Aeroclub “Vega Ulm” di Lecce.

A seguito degli approfondimenti tecnici intercorsi tra i soggetti coinvolti, è stato definito nei dettagli il materiale raccordo tra i velivoli ultraleggeri dell’associazione, messi a disposizione a titolo volontaristico, e i nodi strategici della sicurezza e del soccorso pubblico, con partenza da Lecce e sorvolo nei territori dei comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia e Tiggiano, facenti parte dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, con cui è stata siglata un’intesa che prevede esclusivamente un rimborso delle spese vive per il sorvolo, grazie ai fondi della Regione Puglia a beneficio delle aree interne.

I piloti opereranno infatti in costante e diretto contatto con le Sale Operative della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali, garantito attraverso un collegamento via radio con l’Associazione di Protezione Civile di Taurisano.

L’obiettivo prioritario di questa sinergia aerea è intercettare tempestivamente, grazie alla visuale privilegiata dall’alto, qualsiasi principio o fenomeno di incendio grazie a velivoli dotati di sistemi satellitari di geolocalizzazione. La rapidità della segnalazione consentirà l’immediato intervento sia delle squadre a terra del sistema multilivello di protezione civile, accelerando le operazioni di spegnimento, sia delle Forze di Polizia.

Oltre alla fondamentale componente di salvaguardia ambientale e di tutela dell’incolumità pubblica, il servizio costituirà un prezioso supporto per le attività di polizia giudiziaria coordinate dai Carabinieri Forestali. Il monitoraggio dall’alto permetterà infatti un più efficace pattugliamento, finalizzato all’immediata individuazione e all’arresto degli autori di tali gravi illeciti delittuosi, responsabili di roghi criminali che danneggiano pesantemente l’immagine e l’economia del Salento. Con l’avvio dei voli dell’Aeroclub si aggiunge un tassello cruciale alla strategia di “fronte comune” fortemente voluta dal Prefetto Natalino Manno.

Un dispositivo integrato che unisce la vigilanza istituzionale all’apporto del volontariato, per isolare i criminali e proteggere attivamente il patrimonio naturalistico del territorio.

Il Prefetto ha auspicato che questo modello virtuoso di partenariato pubblico privato possa essere esteso a tutto il territorio salentino, attraverso la collaborazione delle Unioni dei Comuni.