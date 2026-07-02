Oltre 1000 giocattoli donati alla Caritas: si chiude con successo la campagna solidale del Teatro Italia legata a Toy Story 5

GALLIPOLI (Lecce) – Si è conclusa l’iniziativa “Dona un giocattolo, regala un sorriso”, la campagna solidale promossa dal Teatro Italia di Gallipoli in occasione dell’uscita italiana di Toy Story 5, in collaborazione con Leo Club, Puce G Auto, Glitter Mascotte e Salentotto.

Sono stati raccolti oltre 1000 giocattoli – soprattutto peluche, bambole, giochi di società – tutti in buono stato: alcuni, addirittura, ancora imbustati, grazie alla donazione di un giocattolaio che ha voluto unirsi all’iniziativa. I giocattoli sono stati portati in questi giorni di programmazione, da bambini, famiglie e adulti che si recavano in teatro per vedere Toy Story 5, a conferma di quanto la comunità abbia risposto con generosità all’iniziativa. In teatro, inoltre, hanno spesso trovato anche Woody e Buzz “in carne ed ossa” grazie alla partecipazione di Glitter Mascotte, che ha animato le serate con gli amati personaggi.

Ieri i giocattoli sono stati consegnati alla Caritas di Gallipoli, trasportati a bordo del mezzo brandizzato Toy Story messo a disposizione da Puce G Auto, la Fiat 500 rossa che per tutta la durata della campagna ha fatto da “filo rosso” tra le sale del cinema e la città. Alla consegna erano presenti il presidente della Caritas di Gallipoli, Roberto Piro, e Gianluigi Petrucelli, proprietario e gestore del Teatro Italia, con la collaborazione dei volontari del Leo Club, protagonisti instancabili della raccolta nel foyer del teatro durante tutte le serate di programmazione del film.

“Un risultato che ci riempie di gioia” commenta Gianluigi Petrucelli. “Dimostra come l’entusiasmo per un film possa trasformarsi in un gesto concreto di comunità. Grazie a chi ha donato, a chi ha trasportato, a chi ha accolto: ogni giocattolo tornerà ora a far sorridere un bambino.”