Finanziamento Compass: la Corte d’Appello di Lecce azzera gli interessi per TAEG “gonfiato”

Due consumatori salentini, assistiti dall’avvocato Sergio Caporotundo, ottengono una vittoria piena contro Compass Banca S.p.A. La Corte d’Appello ha revocato il decreto ingiuntivo da oltre 44.000 euro e dichiarato la nullità della clausola sugli interessi di un prestito personale stipulato nel 2018.
Il motivo? Il TAEG dichiarato in contratto era del 13,44%, ma la consulenza tecnica disposta in appello ha accertato che quello reale — includendo la polizza assicurativa, ritenuta dalla Corte non facoltativa ma imposta di fatto per ottenere il credito — arrivava al 16,22%, ben oltre quanto promesso al cliente.
Per effetto della nullità, Compass dovrà rideterminare l’intero piano di rimborso applicando non più il tasso convenzionale, ma il tasso minimo dei BOT in vigore prima della stipula, come previsto dal Testo Unico Bancario, con compensazione delle somme già versate in eccesso.
La banca esce dal giudizio doppiamente condannata alle spese: 4.500 euro per il primo grado e 5.000 euro per l’appello, oltre accessori, da corrispondere direttamente all’avvocato Caporotundo. Una soccombenza integrale su entrambi i gradi.
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