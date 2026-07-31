Caso Banda, il Lecce prepara la stretta: risarcimento danni e ricorso al Collegio Arbitrale tra le ipotesi

Il Lecce è pronto a passare al contrattacco. Dopo giorni di silenzio, allenamenti saltati e nessun contatto con il club, la società giallorossa valuta di rivolgersi al Collegio Arbitrale per ottenere una riduzione degli emolumenti di Lameck Banda e, allo stesso tempo, sta prendendo in considerazione una richiesta di risarcimento danni per il grave pregiudizio arrecato sia all’immagine del club sia al valore di mercato del calciatore.

Una posizione destinata ad irrigidirsi ulteriormente dopo l’ultima mossa dell’esterno zambiano. Banda, infatti, è riapparso sui social network pubblicando alcune stories in cui si mostra serenamente impegnato in allenamenti in palestra nel suo Paese.

Corse, esercizi con i pesi e lavoro atletico che certificano una condizione fisica curata, ma che inevitabilmente alimentano le polemiche: mentre il Lecce è in piena preparazione della stagione, il giocatore continua a rimanere lontano dal ritiro senza aver fornito spiegazioni ritenute sufficienti dalla società.

Fino a questo momento il club ha già applicato le sanzioni disciplinari previste per le sedute di allenamento disertate. Ora, però, negli uffici di via Costadura si ritiene che esistano i presupposti per un’azione ancora più incisiva davanti al Collegio Arbitrale, con la richiesta di una riduzione dello stipendio del calciatore. Sul tavolo resta anche l’ipotesi della risoluzione del rapporto contrattuale, soluzione che, almeno allo stato attuale, appare poco conveniente per il Lecce, intenzionato piuttosto a tutelare il proprio patrimonio tecnico ed economico.

Non è escluso, inoltre, che il club chieda un risarcimento dei danni, sostenendo che il comportamento del giocatore abbia provocato conseguenze economiche e d’immagine, oltre ad aver inciso negativamente sul valore del suo cartellino. A rendere il caso ancora più delicato sono poi le dichiarazioni rilanciate dallo Zambia. Il portale BolaNews ha raccolto la testimonianza di una persona vicina a Banda, che ha formulato accuse estremamente gravi nei confronti del Lecce.

Secondo questa versione, il calciatore sarebbe rimasto profondamente deluso dalla gestione del proprio contratto: gli sarebbe stato fatto firmare un documento in lingua italiana senza un’adeguata spiegazione del contenuto, non gli sarebbe stata comunicata correttamente l’estensione dell’accordo fino al 2027, prevista dall’opzione unilaterale esercitabile dal club, e avrebbe inoltre subito il mancato pagamento di una mensilità. Si tratta di affermazioni di particolare rilievo che, allo stato attuale, rappresentano esclusivamente la ricostruzione fornita dall’entourage del giocatore e che non hanno trovato conferme da parte del Lecce.

Nel frattempo, però, la distanza tra le parti appare ormai totale e una vicenda nata come un semplice caso disciplinare rischia di trasformarsi in un duro scontro anche sul piano legale.