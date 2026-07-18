Gallipoli, scoperto e sequestrato un camping totalmente abusivo di 8mila metri quadrati

GALLIPOLI ( Lecce): Un camping completamente abusivo è stato individuato e sequestrato in località Padula Bianca, nel comune di Gallipoli, a seguito di un’operazione condotta dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli, con il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari. L’intervento si inserisce nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio, costantemente volte al contrasto delle occupazioni abusive lungo la costa salentina.

Le Fiamme Gialle hanno accertato che un terreno di circa 8.000 metri quadrati era stato trasformato, in totale assenza dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente, in una vera e propria struttura ricettiva. L’area, utilizzata originariamente come parcheggio e sosta per camper, era stata attrezzata con un bar, servizi igienici, docce e una lavanderia, oltre a uno spazio dedicato al parcheggio giornaliero delle autovetture.

L’operazione si è conclusa con il sequestro preventivo dell’intera area e di tutte le strutture logistiche collegate. Due persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per violazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Testo unico dell’edilizia, mentre la condotta illecita è attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Lecce. Sono inoltre ancora in corso gli accertamenti necessari per determinare l’esatto ammontare delle sanzioni amministrative.

Grazie a questo intervento, la Guardia di Finanza ha interrotto un’attività economica illegale che sorgeva a ridosso del demanio marittimo, in una zona sottoposta a stringenti vincoli paesaggistici. Il provvedimento non solo tutela l’ambiente costiero, ma garantisce anche gli operatori turistici regolari del Salento, contrastando i fenomeni di concorrenza sleale in un territorio a fortissima vocazione turistica.