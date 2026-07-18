Gallo nel mirino del Genoa, primi contatti con il Lecce

CALCIOMERCATO – Il futuro di Antonino Gallo potrebbe presto diventare uno dei temi più caldi del mercato del Lecce. Dopo il tramonto della pista che portava allo svedese Elliot Stroud, il Genoa avrebbe infatti individuato nel terzino giallorosso il nuovo obiettivo per rinforzare la corsia mancina.

Secondo le ultime voci di mercato, nel corso della prossima settimana sarebbe previsto un primo confronto tra i due club per valutare i margini dell’operazione. Al momento si parla di un contatto esplorativo utile a capire la disponibilità del Lecce e le eventuali condizioni per un trasferimento.

Gallo, reduce da un’altra stagione da protagonista in maglia giallorossa, è uno dei profili più apprezzati sul mercato per affidabilità e continuità di rendimento. Qualora il Genoa decidesse di affondare il colpo, il Lecce sarà chiamato a valutare l’eventuale proposta.