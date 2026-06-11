Prodotti pericolosi e bibite e superalcolici privi di tracciabilità, scatta il maxisequestro della Finanza di Lecce

Lecce – Le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Lecce hanno intensificato i controlli in materia di sicurezza prodotti, a contrasto dell’illecita commercializzazione di articoli potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

In particolare, nei giorni scorsi, i “Baschi Verdi” del Gruppo di Lecce hanno concluso un’estesa operazione, che ha interessato numerosi esercizi commerciali del comune capoluogo e dei Comuni limitrofi, selezionati all’esito di una strutturata analisi di rischio che valorizza i dati acquisiti nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio e del dispositivo permanente dei traffici illeciti.

L’attività ha permesso di sottoporre a sequestro amministrativo circa 190 mila prodotti: si spazia dagli accessori d’abbigliamento, alla bigiotteria, al settore alimentare, ma anche prodotti per l’estetica e per tatuaggi, tutti privi delle indicazioni minime di sicurezza relative alla composizione, pertanto ritenuti pericolosi per la salute umana.

Inoltre, i Finanzieri hanno individuato alcuni depositi di bibite e bevande alcoliche, presso i quali sono state rinvenute e sottoposte a sequestro, già pronte per la vendita al dettaglio, oltre 3.200 lattine di bevande gassate e bottiglie di superalcolici, per quasi 2.000 litri complessivi, provenienti dall’estero e non tracciabili. Si è proceduto alla segnalazione alle Autorità competenti dei 14 soggetti ritenuti responsabili, ai quali sono state comminate sanzioni pecuniarie per oltre 15mila euro.

Le indagini della Guardia di Finanza proseguono al fine di disarticolare la catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza.