Le previsioni meteo di domani 17 luglio 2026

Puglia
Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.
Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali con possibilità di acquazzoni o temporali sulle Alpi, più asciutto altrove. Al pomeriggio poche variazioni con fenomeni possibili soprattutto sui settori alpini. In serata e nottata tempo stabile ovunque.
AL CENTRO
Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.
AL SUD E SULLE ISOLE
Condizioni di tempo asciutto sulle regioni del Sud sia al mattino che al pomeriggio con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.
Temperature minime e massime stazionarie o in locale ulteriore aumento.
Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos
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