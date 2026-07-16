Le previsioni meteo di domani 17 luglio 2026

Puglia

Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali con possibilità di acquazzoni o temporali sulle Alpi, più asciutto altrove. Al pomeriggio poche variazioni con fenomeni possibili soprattutto sui settori alpini. In serata e nottata tempo stabile ovunque.



AL CENTRO AL CENTRO Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.



AL SUD E SULLE ISOLE AL SUD E SULLE ISOLE Condizioni di tempo asciutto sulle regioni del Sud sia al mattino che al pomeriggio con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime stazionarie o in locale ulteriore aumento.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos