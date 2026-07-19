Borgagne, il Torneo AVIS cresce e diventa polisportivo con calcio, padel e street volley

BORGAGNE – Dal 20 al 24 luglio il campo Green Sport di Borgagne ospiterà la 23ª edizione del Torneo AVIS, storico appuntamento estivo promosso da AVIS Borgagne che quest’anno si rinnova con una formula più ricca e inclusiva.

La grande novità dell’edizione 2026 nasce dalla collaborazione con Vrani Club e Green Sport, una sinergia che ha permesso al torneo di evolversi da tradizionale manifestazione calcistica a vero e proprio evento polisportivo. Accanto al calcio, infatti, entrano per la prima volta nel programma anche street volley e padel, ampliando l’offerta sportiva e coinvolgendo un pubblico ancora più ampio.

Il torneo di calcio sarà riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, confermando la volontà di promuovere lo sport tra i più giovani. Le competizioni di street volley e padel, invece, saranno aperte a partecipanti di tutte le età, con l’obiettivo di creare un’occasione di incontro e condivisione capace di coinvolgere l’intera comunità.

Al centro della manifestazione resta sempre la missione di AVIS: sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione di sangue e plasma, un gesto semplice ma essenziale che durante il periodo estivo diventa ancora più prezioso a causa del fisiologico calo delle donazioni. Attraverso lo sport e la partecipazione, il torneo vuole ricordare quanto ogni donazione possa contribuire a salvare vite.

Per cinque giorni Borgagne sarà quindi il punto di riferimento per giovani atleti, famiglie e appassionati, in un evento che coniuga competizione, divertimento e impegno sociale.