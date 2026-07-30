Angelo dei Teppisti in concerto a Palmariggi: appuntamento il 31 luglio in piazza Garibaldi

PALMARIGGI (Lecce) – La grande musica melodica italiana si appresta a conquistare Piazza Garibaldi a Palmariggi. Venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 22:00, la celebre piazza salentina ospiterà il concerto dal vivo di Angelo dei Teppisti e della sua band. L’evento, ad ingresso libero, promette di regalare al pubblico una serata all’insegna delle emozioni e dei brani che hanno accompagnato intere generazioni.

Angelo Avarello, noto al grande pubblico con il nome d’arte di Angelo dei Teppisti, è lo storico fondatore e la voce inconfondibile dei Teppisti dei Sogni. Nel corso della sua carriera ha saputo costruire un repertorio caratterizzato da sonorità pop-melodiche e arrangiamenti romantici e intramontabili. Lo spettacolo dal vivo ripercorrerà i grandi successi del passato affiancandoli alle nuove produzioni, confermando la vitalità di uno stile che continua a fare della melodia il proprio elemento distintivo.

Accanto all’attività di cantautore e interprete, Avarello vanta un percorso di spessore come direttore d’orchestra, culminato sul prestigioso palcoscenico del Festival di Sanremo 2015. In quell’occasione ha diretto la Sanremo Festival Orchestra ad adcompagnare la cantautrice Amara nel brano Credo, a testimonianza di una versatilità e di una maturità artistica riconosciute sia sul palco che dietro il podio.

L’appuntamento rientra nel calendario dell’agenzia di spettacoli e produzioni EpMusic di Andrea Poci, che si occuperà direttamente anche dell’allestimento scenico e del service tecnico audio e luci per offrire uno show completo e suggestivo.