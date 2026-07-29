Associazioni culturali locali: la Prefettura avvia un focus sull’integrità e la trasparenza

LECCE – Come noto, lo scorso 22 luglio presso questa Prefettura si è tenuto l’incontro ufficiale di presentazione della “Carta del Bene in Comune per cittadini e amministratori”, promossa nell’ambito delle iniziative per la legalità, la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini alla cosa pubblica.

La “Carta”, frutto di un percorso partecipato che ha visto il coinvolgimento di ANAC ed altre amministrazioni nonché associazioni e rappresentanze civiche, punta a ridefinire i rapporti tra istituzioni e cittadinanza basandosi su principi fondamentali quali l’integrità, la trasparenza, la corresponsabilità e la cura dei beni comuni, per rendere la Pubblica Amministrazione sempre più accessibile e vicina ai bisogni del territorio.

In continuità con le riflessioni emerse nel corso della presentazione della “Carta del Bene in Comune” e con l’obiettivo di tradurre i principi di legalità, trasparenza e corretta gestione delle risorse pubbliche in azioni concrete, il Prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha promosso un approfondimento finalizzato al rafforzamento delle misure di prevenzione amministrativa antimafia nei confronti dei soggetti beneficiari di fondi pubblici.

L’obiettivo è assicurare una mappatura sempre più completa e aggiornata dei soggetti che, a vario titolo, accedono a risorse pubbliche, prevenendo possibili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei settori economici, sociali e culturali.

Particolare attenzione è stata rivolta alle associazioni locali e alle Pro Loco che organizzano eventi culturali, musicali, sportivi e di promozione del territorio, attività che soprattutto nel periodo estivo movimentano significative risorse pubbliche e private e rappresentano importanti occasioni di aggregazione sociale.

In quest’ottica, la Prefettura ha avviato una specifica attività di ricognizione finalizzata ad acquisire informazioni sulle associazioni che operano sul territorio e che usufruiscono di contributi pubblici. Ai Comuni della provincia è stato richiesto di trasmettere gli elenchi dei presidenti e dei componenti degli organismi associativi interessati, completi dei relativi dati anagrafici, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti previsti dalla normativa vigente.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione che mira a garantire la massima trasparenza nell’impiego delle risorse pubbliche e a tutelare il tessuto sociale ed economico del territorio da possibili condizionamenti criminali.

“Occorre rafforzare le attività di verifica e controllo– ha sottolineato il Prefetto Manno – nei confronti delle associazioni culturali operanti sul territorio, al fine di garantire la massima trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche erogate. Tali controlli risultano altresì necessari per prevenire possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore culturale e sociale, evitando che tali iniziative possano essere strumentalizzate come mezzi di legittimazione o di acquisizione del consenso sociale”.

Il Prefetto ha pertanto rinnovato l’invito a tutte le Amministrazioni locali a collaborare attivamente nelle attività di monitoraggio e prevenzione, nella consapevolezza che il contrasto alle infiltrazioni criminali e la tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche costituiscono una responsabilità condivisa, essenziale per lo sviluppo sano e trasparente del territorio salentino.