Torna mercoledì 19 agosto a Lecce la sesta edizione di Young’ Talks

LECCE – Torna mercoledì 19 agosto, alle ore 20.00, nel Chiostro del ‘500 del Convitto Palmieri a Lecce, la sesta edizione di Young’ Talks, l’evento che mette in dialogo i giovanissimi con personalità di rilievo del nostro tempo. Organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Zona P.I.P. (Progetti, Idee, Progresso), nasce nel 2021 da un’idea del presidente e fondatore Davide Indino, salentino, classe 2002, insieme ad un gruppo di giovani under 30, tra cui Giorgio Verri, vicepresidente di Zona P.I.P.. Obiettivo fin da principio è stato costruire un appuntamento culturale ispirato al modello dei Ted Talks, con più relatori chiamati a confrontarsi, nella stessa serata, su temi differenti – in questa edizione tecnologia, musica, medicina e cultura. Il format è quello dell’intervista: tre domande a ciascun ospite, per una durata media di 15-20 minuti.

Quest’anno Young’ Talks si caratterizza per la presenza di due protagoniste della scena internazionale, straordinariamente vicine per origine e generazione: BEATRICE RANA e NICOLETTA MANNI. Quasi coetanee, entrambe nate e cresciute nel Salento, a pochi chilometri di distanza, entrambe oggi ai vertici delle rispettive discipline. Rana, nata ad Arnesano, è la pianista italiana attualmente più apprezzata al mondo, fondatrice del festival Classiche Forme, a cui ha dato vita dieci anni fa nel suo Salento. Manni, nata e cresciuta a Santa Barbara, frazione di Galatina, è oggi étoile del Teatro alla Scala di Milano, acclamata a livello internazionale e riconosciuta tra le grandi eccellenze della danza. Due percorsi diversi, due carriere ai massimi livelli e una radice comune: il Salento. Per la prima volta sono insieme da protagoniste in un appuntamento pubblico. Beatrice Rana a Young’ Talks 2026 sarà in dialogo con Davide Indino e Chiara De Giorgi. Nicoletta Manni con Vittorio Pelagalli e Chiara De Giorgi.

La sesta edizione di Young’ Talks si arricchisce anche di altri importanti ospiti: l’europarlamentare GEORGIA TRAMACERE (in dialogo con Vittorio Pelagalli); CHRISTIAN BROGNA, tra i principali specialisti della awake surgery – l’innovativa tecnica che permette di operare il cervello con il paziente sveglio – oggi uno dei neurochirurghi italiani più autorevoli nel panorama internazionale (in dialogo con Davide Indino e Pietro De Francesco); GIANCARLO NEGRO, fondatore e amministratore delegato di Links Management and Technology SpA – ha trasformato un’impresa nata in Puglia in un gruppo leader nell’innovazione digitale – da anni promuove il dialogo tra tecnologia, formazione e sviluppo del territorio (in dialogo con Giulia Primiceri e Giorgio Verri).

«Young’ Talks è un contenitore in cui i giovani possono trovare ispirazione per le loro domande, carriere, sogni e, in generale, per la loro crescita. In sei anni, agli illustri ospiti che ci hanno accompagnati, abbiamo posto tante domande che ci riguardano direttamente, tra cui il talento, la determinazione, l’impegno. E molto spesso quelle risposte hanno contribuito allo sviluppo del percorso di ciascuno. Anche quest’anno proviamo a offrire ai giovani salentini (e non solo) uno spazio dove sentirsi liberi e costruire insieme esperienze che possano lasciare un segno positivo».

Davide Indino è originario di Tricase (Le). A 16 anni viene nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’impegno nella promozione culturale tra i giovani. Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, oggi collabora presso uno studio legale internazionale a Milano.

Giorgio Verri, salentino, classe 2002, è laureato in Comunicazione d’Impresa e Relazioni Pubbliche presso l’Università IULM di Milano e in Amministrazioni e Politiche Pubbliche presso l’Università degli Studi di Milano. Attualmente è in staff al Direttore Generale dell’Università IULM, dove contribuisce allo sviluppo di progetti e iniziative istituzionali dell’Ateneo.

YOUNG’ TALKS 2026 si realizza con il contributo del Consiglio regionale della Puglia, il patrocinio della Regione Puglia e il supporto del Polo Biblio-Museale di Lecce.

Ingresso gratuito, con prenotazione su Eventbrite all’indirizzo https://bit.ly/4bIs5Xq.