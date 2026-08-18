Ingegnere morto dopo incidente: accertamenti su assunzione droga dell’investitore e se fosse al telefono

UGENTO (Lecce) – Scattano nuovi accertamenti nell’inchiesta sull’incidente in cui ha perso la vita – nel tardo pomeriggio di domenica 9 agosto – il ciclista Daniele Congedi, ingegnere 28enne di Ugento, travolto e ucciso da un 22enne, suo compaesano, quest’ultimo alla guida di una Lancia Y, fuggito subito dopo l’impatto senza prestare soccorso lungo la provinciale Ugento-Racale. Il sostituto procuratore Luigi Mastroniani, titolare del fascicolo, ha conferito un doppio incarico: il consulente Silverio Greco, affiancato dall’ingegnera Luigina Quarta per conto dei familiari del ciclista, dovranno analizzare il contenuto dei cellulari dell’investitore (indagato con l’accusa di omicidio stradale aggravato) e della vittima a caccia di messaggi, chiamate chat antecedenti all’incidente.

E. soprattutto, comprendere se il conducente della Lancia Y si trovasse cellulare al momento dell’impatto (una circostanza che, se confermata, rappresenterebbe un’ulteriore aggravante). L’ulteriore verifica, inevitabilmente, andrà a incrociarsi con la consulenza cinematica affidata all’ingegnere Gianni Nataly che si soffermerà su dinamica, traiettorie dei mezzi sequestrati ed eventuali negligenze dei due giovani. Sull’intera vicenda, poi, incombe un altro elemento emerso non appena l’automobilista si è presentato in caserma assistito dagli avvocati Luca Puce e Davide Micaletto; sottoposto agli esami tossicologici, il 22enne è risultato positivo ai cannabinoidi.

Sul punto, il ragazzo ha sostenuto di aver assunto cannabis nelle ore immediatamente successive all’incidente. Ora però, la tossicologa Miriam Schimera, responsabile della sezione di Genetica e Tossicologia Forense presso il Laboratorio Labsel, nominata dalla procura, dovrà fare chiarezza su questo ulteriore quesito: verificare l’orario in cui il giovane ha fatto uso di cannabinoidi. In particolare, se prima o dopo l’incidente. E qualora dovesse emergere un’assunzione antecedente, la tossicologa sovrà appurare se il giovane si trovasse in una condizione psicofisica tale da alterare le sue capacità di stare alla guida. Per sciogliere i dubbi, saranno necessari i prossimi due mesi.

Più o meno gli stessi tempi previsti per il deposito della consulenza sull’autopsia eseguita nei giorni scorsi dal medico legale Roberto Vaglio e che avrebbe fatto emergere come il ciclista non sia morto sul colpo ma che, di converso, poteva e essere soccorso. L’investitore, però, ha riferito di non essersi accorto di aver investito una persona scambiata per un cane. Per il giovane ciclista, in sella alla sua mountain bike e che indossava regolarmente il casco, tra i vari traumi evidenziati, fatale si è rivelato il trauma cranico riportato. I genitori, i fratelli e la cognata dell’ingegnere sono seguiti dagli avvocati Luigi, Irene e Giovanni Chiffi.