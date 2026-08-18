Lecce punta agli Europei 2032, la giunta Poli avvia la candidatura del Via del Mare: in ballo altri finanziamenti

LECCE – Il Comune prova a portare gli Europei di calcio nel Salento. La Giunta Poli Bortone, in mattinata, ha formalizzato la volontà di candidare Lecce, con lo stadio “Ettore Giardiniero-Via del Mare”, tra le città italiane che potranno ospitare una o più partite di UEFA Euro 2032, la competizione assegnata congiuntamente a Italia e Turchia. La decisione è contenuta nella delibera numero 348 approvata oggi, 18 agosto, con la quale l’esecutivo comunale ha dato mandato agli uffici di avviare immediatamente l’istruttoria tecnica e amministrativa necessaria per verificare la fattibilità della candidatura.

La corsa è già partita. La Figc ha infatti avviato il processo di selezione delle città italiane chiamate a ospitare le gare del torneo e ha chiesto alle amministrazioni interessate un dossier articolato che dovrà comprendere, tra gli altri elementi, il progetto definitivo dello stadio, il cronoprogramma degli interventi di riqualificazione, il piano della mobilità pubblica e la capacità ricettiva del territorio. Al momento sono tredici le città italiane potenzialmente candidate e tra queste figura anche Lecce con il Via del Mare.

L’amministrazione comunale punta anche sui lavori già realizzati e su quelli programmati. Lo stadio leccese è stato recentemente interessato dagli interventi di riqualificazione collegati ai Giochi del Mediterraneo 2026, che hanno consentito di innalzare gli standard strutturali e di sicurezza dell’impianto. A questi si aggiungono i progetti di rigenerazione urbana previsti nelle zone circostanti, a partire dal programma “Lecce Euromediterranea” e dal piano “Trax Road 5.0” per le aree dismesse vicine allo stadio.

Il passaggio decisivo riguarda però un nuovo pacchetto di investimenti da 25 milioni di euro, ancora in fase di definizione e considerato funzionale alla candidatura: 8 milioni sarebbero destinati all’adeguamento del Via del Mare ai requisiti UEFA, mentre altri 17 milioni servirebbero per la riqualificazione delle aree limitrofe. Su questo fronte il Comune ha già avviato interlocuzioni con il Ministero per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione e con la Regione Puglia, valutando una possibile rimodulazione dell’Accordo per la Coesione.

Per Palazzo Carafa, l’eventuale scelta di Lecce rappresenterebbe un’occasione di grande rilievo non soltanto sul piano sportivo, ma anche per la visibilità internazionale della città, il turismo, la rigenerazione urbana e l’indotto economico. La giunta Poli Bortone ha quindi deciso di accelerare, formalizzando la candidatura e attivando un gruppo di lavoro che coinvolgerà i settori Pianificazione e sviluppo del territorio, Lavori pubblici e impiantistica sportiva, Mobilità, Sport, Cultura e Turismo e Programmazione strategica.

Gli uffici dovranno verificare l’adeguatezza dell’impianto agli standard UEFA, la mobilità e l’accessibilità cittadina, la capacità ricettiva del territorio, oltre agli aspetti legati alla sostenibilità, alla cosiddetta “legacy” dell’evento e alla governance organizzativa. Il dirigente del settore Lavori Pubblici sarà il referente unico del procedimento e avrà il compito di coordinare le attività e riferire periodicamente alla Giunta. Proseguiranno parallelamente i rapporti con Figc, Regione e Ministero per ottenere il necessario sostegno istituzionale e finanziario.

La delibera, approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile, al momento non comporta impegni di spesa per il bilancio comunale: eventuali costi legati alle successive fasi della candidatura dovranno essere coperti attraverso provvedimenti separati. La sfida, dunque, è appena cominciata: Lecce mette ufficialmente il Via del Mare nella corsa per Euro 2032 e prepara il dossier con l’obiettivo di trasformare il capoluogo salentino in uno dei palcoscenici italiani della manifestazione continentale.