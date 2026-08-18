Tromba d’aria a Porto Cesareo, crollano le luminarie. Danni ai lidi, devastato lo stabilimento “Isola”

PORTO CESAREO – Una tromba d’aria, accompagnata da un improvviso acquazzone, ha investito, nel primo pomeriggio di oggi, il centro di una delle più gettonate marine leccesi. Sono crollate luminarie, insegne, segnaletiche e sono stati devastati diversi lidi, tra i quali anche il centralissimo stabilimento balneare dell’Isola a Porto Cesareo, provocando ingenti danni. Il forte vento si è abbattuto in pochi istanti su tutta la città e sulla struttura, scaraventando via vele, ombrelloni e numerosi arredi. La furia delle raffiche ha travolto tutto ciò che incontrava lungo il suo percorso: alcuni ombrelloni sono stati sollevati e sono andati a sfasciarsi contro gli alberi, mentre sedute, suppellettili e altri elementi dell’attrezzatura balneare sono stati trascinati fino in mare. Scene impressionanti quelle che si sono presentate subito dopo il passaggio della perturbazione, con lo stabilimento completamente sconvolto e il personale impegnato a verificare i danni e a recuperare quanto possibile.



Il fenomeno si è manifestato con particolare intensità proprio mentre sulla zona si abbatteva un forte temporale, trasformando in pochi minuti una normale giornata estiva in una situazione di emergenza. Il vento ha colpito con una violenza tale da rendere impossibile mettere preventivamente al riparo le attrezzature, molte delle quali sono state danneggiate o distrutte. Il bilancio economico è ancora in corso di quantificazione, ma i danni vengono già descritti come ingenti in varie aree di Porto Cesareo. Dopo il passaggio della tromba d’aria sono iniziate le operazioni di sistemazione dell’area e di recupero degli arredi trascinati dalle raffiche, anche quelli finiti direttamente nelle acque antistanti lo stabilimento. Per fortuna, nonostante i danni subiti e il violento passaggio della tromba d’aria, la struttura è comunque nelle condizioni di continuare regolarmente la propria attività.