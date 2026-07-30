“Prima del fuoco” venerdì 31 luglio un incontro pubblico dedicato alla prevenzione degli incendi boschivi

LECCE – “Prima del fuoco”: un incontro pubblico dedicato alla prevenzione degli incendi boschivi, alla gestione del territorio e alla tutela del patrimonio forestale. E’ quello che si terrà venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 19, nella sala conferenze “Karol Wojtyła” a Martano.

Promossa dal Comune di Martano e da Fondazione Sylva, con il patrocinio della Provincia di Lecce, l’iniziativa nasce dalla convinzione che la lotta agli incendi richieda un cambio di prospettiva: investire sulla manutenzione dei boschi, sulla pianificazione, sul coordinamento tra gli enti e sulla diffusione di una cultura della prevenzione, affinché l’emergenza non sia più l’unico momento in cui ci si occupa del territorio.

All’evento parteciperanno Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce e sindaco di Martano, Mariagrazia Marrocco, coordinatrice regionale Puglia di Fondazione Sylva e Davide Greco, consigliere comunale di Martano con delega Agricoltura e Buone Pratiche Agronomiche.

Seguiranno gli interventi di Rosario Centonze, presidente della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Puglia; Simonetta Mennonna, responsabile Servizio Irriguo Forestale Lecce, Brindisi Sud di ARIF Puglia; Cristina Rugge, funzionario tecnico Area Foreste e Fitosanitaria ARIF Puglia; Mauro Stefàno, commissario della Polizia Provinciale di Lecce; Gruppo Carabinieri Forestale di Lecce, che porterà il contributo delle esperienze sul fronte della prevenzione, del monitoraggio e della tutela del patrimonio boschivo.

“Prima del fuoco” non vuole essere un semplice momento di riflessione, ma un modo per dare avvio ad un percorso operativo. Al termine dell’incontro, infatti, verrà proposto un Patto per la prevenzione degli incendi boschivi, un documento condiviso che raccoglie impegni e priorità comuni, nella convinzione che la prevenzione richiede una strategia permanente e una responsabilità condivisa tra istituzioni, tecnici, forze dello Stato e comunità locali.