Itinerario di concerti da luglio a novembre nelle chiese salentine: al via il “Festival Organistico del Salento 2026”

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LECCE – Da luglio a novembre, nelle chiese e nelle cattedrali del Salento, torna la XII edizione del “Festival Organistico del Salento” (FOS), che promuove la conoscenza di uno dei più preziosi patrimoni artistici e musicali del Mezzogiorno: gli organi storici. Si tratta, infatti, della rassegna dedicata alla valorizzazione del patrimonio organario storico del territorio.

Il Festival è organizzato dall’Istituto di Cultura musicale J.S. Bach di Tricase, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con il patrocinio, tra gli altri, della Provincia di Lecce.

Ad illustrare il ricco programma dell’edizione 2026, le novità del Festival e le attività di ricerca, formazione e valorizzazione che caratterizzano il progetto, sono intervenuti oggi a Palazzo Francesco Scarcella, direttore artistico, Marco Delisi, vicedirettore del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e Biagio Putignano, docente di composizione al Conservatorio di Bari.

Sabato 5 luglio, nella Cattedrale di Lecce, il primo appuntamento in calendario con il concerto dell’organista Christian Barthen. Questo evento dà il via ad un percorso che vedrà protagonisti interpreti di fama internazionale e giovani musicisti emergenti, un itinerario tra alcune delle più importanti chiese del Salento, custodi di straordinari organi storici che tornano a vivere grazie ai concerti.

In questo modo si vanno a valorizzare strumenti di straordinario pregio, tra cui il celebre organo Mauro Olgiati del 1628 di Salve, l’organo cinquecentesco della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria di Galatina, il prezioso organo settecentesco di Minervino di Lecce, quello della Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Gallipoli e numerosi altri strumenti storici disseminati sul territorio.

Ecco, in dettaglio, il programma della prima parte del Festival (luglio-agosto). La seconda parte (settembre-novembre) verrà comunicata in seguito.

5 luglio, ore 21, Lecce, Duomo. Organo Christian Barthen

9 luglio, ore 21, Salve, Chiesa San Nicola Magno. Organo Andrea Buccarella

21 luglio, ore 21, Lecce, Chiesa di Sant’ Anna. Violino Annalisa Monteduro, Organo Antonio Rizzato

25 luglio, ore 21, Salve, Chiesa San Nicola Magno. Organo Roberta Lovallo

29 luglio, ore 21, Minervino di Lecce, Chiesa Sant’ Antonio – Ex Convento. Pianoforte Federica Iacovelli

2 agosto, ore 21, Santa Maria di Leuca, Basilica Santuario Santa Maria De Finibus Terrae. Tromba Emilio Mazzotta e Simone Greco, Organo Francesco Scarcella

8 agosto, ore 20.30, Ruggiano, Chiesa Sant’Elia Profeta. Soprano Angelica Mele, Organo Carlo Chirizzi

9 agosto, ore 20.30, Galatina, Basilica Santa Maria d’Alessandria. Organo Olga Pashchenko

13 agosto, ore 21, Gallipoli, Chiesa Santa Maria degli Angeli. Organo Sergio De Blasi

19 agosto, ore 21, Diso-Marittima Bellavista Acquaviva. Pianoforte Elenora Pertz

23 agosto, ore 21, Salve, Chiesa San Nicola Magno. Organo e Cembalo Giacomo Benedetti

28 agosto, ore 20.30, Cocumola, Chiesa San Nicola Vescovo. Soprano Anastasiia Petrova, Organo Francesco Scarcella.

Ma il Festival è anche impegno nella formazione delle nuove generazioni, che si concretizza attraverso masterclass, incontri e iniziative divulgative rivolte a studenti e giovani organisti provenienti dall’Italia e dall’estero. L’obiettivo è proporre una visione culturale che pone al centro la trasmissione del sapere e la salvaguardia del patrimonio organario.

E’, dunque, un appuntamento culturale capace di coniugare musica, tutela del patrimonio, ricerca scientifica e promozione dei beni culturali. Il calendario degli appuntamenti, le collaborazioni istituzionali e gli obiettivi del progetto, anno dopo anno, hanno contribuito e continuano a farne un punto di riferimento nazionale per la promozione della cultura organistica e per la valorizzazione dell’identità storico-artistica del Salento.