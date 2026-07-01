Via alla “Festa della Cazzateddrha” a Surbo con Mascarimirì e Party Salento

SURBO (Lecce) – Venerdì 3 luglio, la Mascarimirì guidata da Claudio Cavallo salirà sul palco della nuova edizione della “Festa della Cazzateddrha” allestito presso il piazzale della Chiesa di Santa Lucia di Surbo (via Brenta), in occasione della manifestazione organizzata dal Comitato Feste Santa Lucia, in collaborazione con la nota agenzia di spettacoli e produzioni Ep Music di Andrea Poci. A partire dalle 21.30, la band darà vita ad uno spettacolo musicale che intratterrà il pubblico per tutto l’arco della prima serata. Nata tra il 1997 e il 1998 da un’idea di Claudio “Cavallo” Giagnotti, la formazione di Muro Leccese ha saputo rivoluzionare il modo di interpretare la pizzica, dando vita a un linguaggio musicale originale che fonde tradizione, elettronica e sonorità provenienti dall’area mediterranea. Il marchio di fabbrica della band è la “Tradinnovazione”, un concetto ideato dallo stesso Giagnotti che unisce il patrimonio della musica popolare salentina a contaminazioni moderne, con influenze dub, reggae, rock, world music ed elettronica. Un percorso artistico che ha permesso ai Mascarimirì di distinguersi non solo in Italia, ma anche sui palcoscenici internazionali, portando la cultura musicale del Salento in Europa e nel resto del mondo. Nel corso della loro carriera il gruppo ha pubblicato numerosi album e ha collaborato con artisti di fama internazionale, tra cui Buena Vista Social Club, Goran Bregović, Ludovico Einaudi, Eugenio Bennato e Sud Sound System, consolidando il proprio ruolo di riferimento nel panorama della world music. La loro attività concertistica li ha portati a esibirsi in festival prestigiosi in Europa, Australia, Cina e in molti altri Paesi. Oltre all’aspetto musicale, Mascarimirì rappresenta un progetto culturale che valorizza le radici del territorio, promuovendo il dialetto salentino, il tradizionale tamburreddhu e una continua ricerca etnomusicale. Un’identità forte che continua a evolversi senza perdere il legame con la propria storia. Con un sound energico e coinvolgente, i Mascarimirì restano oggi una delle espressioni più innovative della musica popolare pugliese, dimostrando come la tradizione possa dialogare con la contemporaneità e conquistare un pubblico sempre più ampio, ben oltre i confini del Salento.

Sabato 4 luglio invece sarà la volta del Party Salento Show Live del trio formato da Massimo Manca, Mauro Stiky e Street Angel. La macchina del tempo Party Salento salirà sul palco alle 21:30. Un grande spettacolo che farà rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, nell’ambito di uno show di oltre due ore tutto da ballare e da cantare con video originali e spettacolari scenografie. La serata sarà caratterizzata da esibizioni esclusive di cantanti, ballerini e performer. Sul mega palco il format musicale viaggerà sulle frequenze di Radio Studio Più in diretta nazionale tra effetti speciali e schermi ledwall di ultima generazione. Il format progettato da un gruppo di deejay salentini è nato con l’intento di intrattenere il grande pubblico con uno spettacolo ricco di musica, luci, scenografie e coreografie, usufruendo di tecnologie avanzate. Dopo il successo ottenuto tra il 2016 e il 2019, il progetto mira a posizionarsi nei prossimi anni nelle maggiori piazze del Sud Italia e oltre, trasportando il grande pubblico in uno scenario coinvolgente dove un palco interamente allestito con oltre 40 metri quadri di Ledwall (maxi schermo ad alta risoluzione) e un service audio-luci, ospiterà dj, vocalist, cantanti, musicisti e performers. Lo spettacolo consiste in un mix musicale che in maniera trasversale propone i grandi successi italiani ed internazionali dagli anni 70 alle hit dei giorni nostri con i videoclip originali proiettati su maxischermo, contornati dalle più belle voci del Salento che interagiscono con il pubblico. Ingresso libero.