Punto nascita di Galatina, l’Asl rassicura dopo l’allarme del sindaco: “Nessuna decisione di chiusura”

GALATINA – Nessuna decisione di chiudere il Punto nascita dell’ospedale di Galatina e nessuna disposizione per sospendere l’attività o indirizzare le gestanti verso altri presidi. L’Asl Lecce interviene per rassicurare pazienti e famiglie dopo le preoccupazioni sollevate nelle ultime ore e la dura presa di posizione del sindaco di Galatina, Fabio Vergine, che aveva definito “inaccettabile” il silenzio dell’azienda sanitaria, chiedendo chiarezza sul futuro del reparto di Ostetricia e Ginecologia. La risposta dell’Asl punta a sgombrare il campo, almeno per il momento, dall’ipotesi di una chiusura: “Al momento non è stata assunta alcuna decisione di chiusura del Reparto. L’attività prosegue regolarmente e non è stato impartito alcun ordine di sospensione o trasferimento delle pazienti verso altre strutture aziendali”.



Resta, tuttavia, il problema della carenza di personale medico, che riguarda in particolare le Unità operative di Ginecologia di Galatina e Gallipoli e che ha spinto la Direzione strategica a mantenere sotto osservazione l’organizzazione dei quattro Punti nascita aziendali: Vito Fazzi di Lecce, Galatina, Gallipoli e Scorrano. Dal mese di giugno, infatti, vengono monitorati costantemente i volumi di attività, la disponibilità di medici e il rispetto dei requisiti di sicurezza. Per fronteggiare le difficoltà di organico sono stati attivati bandi di reclutamento e contratti a tempo determinato ed è stato previsto anche il coinvolgimento di medici in quiescenza, con l’obiettivo di rafforzare le équipe e assicurare soprattutto la copertura dei turni notturni. L’Asl non nasconde, però, le criticità del sistema. Nelle scorse settimane il direttore del Dipartimento materno-infantile, i direttori delle Unità operative di Ginecologia e le Direzioni mediche di Presidio hanno segnalato più volte le difficoltà nel mantenere un assetto pienamente sostenibile su quattro Punti nascita a gestione diretta, in uno scenario caratterizzato dalla carenza di specialisti e dalla progressiva denatalità.



Una situazione che resta dunque sotto stretta osservazione, ma che, precisa l’azienda sanitaria, non si è tradotta in alcun provvedimento di chiusura: il monitoraggio in corso è legato essenzialmente alla disponibilità di personale medico e alla necessità di garantire condizioni di sicurezza. L’Asl interviene anche su uno dei punti più delicati emersi nelle ultime ore, quello relativo alle presunte indicazioni alle donne in gravidanza di rivolgersi ad altri ospedali: “Non è stata impartita alcuna disposizione al personale dei reparti affinché inviti le gestanti a rivolgersi ad altre strutture”. L’azienda aggiunge che “eventuali segnalazioni in tal senso saranno verificate con la massima attenzione, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza istituzionale”. Una precisazione che arriva dopo l’intervento del primo cittadino, che aveva chiesto risposte nette sulla continuità del servizio e sulla sicurezza di madri e neonati. La Direzione strategica apre infine al confronto con il territorio e ribadisce “la propria piena disponibilità a un confronto leale e collaborativo con tutti i portatori di interesse – istituzioni locali, professionisti, cittadini”, assicurando che qualsiasi futura decisione organizzativa sarà adottata mettendo al primo posto “la sicurezza delle cure e la tutela delle condizioni di lavoro del personale ospedaliero”. Per il Punto nascita di Galatina, dunque, non c’è al momento alcun atto di chiusura: resta però aperta la questione della carenza di medici, sulla quale si giocherà la capacità dell’Asl di garantire nel tempo la piena operatività del servizio.