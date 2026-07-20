Torna “Bande a Sud. Suoni tra i due mari”, il festival bandistico in programma dal 9 al 16 agosto a Trepuzzi e Casalabate

Torna anche quest’anno a Trepuzzi e nella marina di Casalabate l’appuntamento con “Bande a Sud-Suoni tra i due mari”, festival bandistico giunto alla sua XIV edizione, con la direzione artistica del Maestro Gioacchino Palma.

Il programma del festival è stato presentato questa mattina nel Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, alla presenza del presidente Antonio Decaro, dell’assessora regionale Silvia Miglietta e del sindaco di Trepuzzi Giuseppe Maria Taurino.

L’edizione di quest’anno avrà come tema “Tutto Torna“, un invito a guardare il tempo come un movimento circolare fatto di ritorni e nuovi inizi, da un punto di vista artistico e sociale.

Il calendario di appuntamenti si svilupperà dal 9 al 16 agosto, con un’anteprima il 7 agosto in collaborazione con Roots Collective. Il cartellone di eventi sarà arricchito, dal 13 al 16 agosto, dagli appuntamenti collaterali di Bande a Food, spin-off enogastronomico realizzato in collaborazione con l’Associazione Mercatino del Gusto. Il 29 luglio e dall’11 al 13 agosto tornano anche i laboratori e gli eventi di Bande a Sud Kids, progetto dedicato ai bambini e alle bambine, affinché la tradizione possa continuare a vivere attraverso le nuove generazioni.

Si rinnova anche in questa edizione la collaborazione con Mamme a Nanna APS per curare tÉA, uno spazio gioco e accoglienza itinerante gratuito, che consente alle famiglie di seguire i concerti sapendo che i più piccoli sono inseriti in un contesto protetto e stimolante.

“Tornano le bande, tornano le piazze, tornano gli incontri, tornano le persone che si riconoscono in una comunità. Ma soprattutto – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro – torna un’idea di futuro che parte dalla memoria. Perché la memoria, lo sappiamo bene, se resta ferma, diventa nostalgia. Se invece cammina insieme alle persone, si trasforma in energia, creatività e futuro. È questo ciò che accade con Bande a Sud: una delle espressioni più autentiche della cultura popolare pugliese non viene semplicemente celebrata: viene rimessa in circolo. Le bande musicali diventano il punto di partenza di un racconto attuale che mette insieme musica, arti, paesaggio, partecipazione, giovani, ricerca”.

“La Regione Puglia – ha aggiunto il presidente – continua a investire nella cultura perché la considera un’infrastruttura essenziale della democrazia e della propria crescita. La cultura crea lavoro, genera economia, rende i territori più attrattivi, ma soprattutto costruisce cittadinanza. Per questo esperienze come Bande a Sud hanno un valore che va ben oltre il calendario degli eventi estivi. Sono dei laboratori di comunità. Sono il segno di una Puglia che non consuma la propria bellezza, ma la coltiva, la cura e la protegge. Desidero ringraziare il Comune di Trepuzzi, la direzione artistica, le associazioni, i volontari, le musiciste e i musicisti, tutte le donne e gli uomini che rendono possibile questa manifestazione. Un festival non nasce soltanto da un programma: nasce dalla capacità di fare squadra, dalla convinzione che la cultura sia un bene comune e che vada continuamente alimentata per consegnarla sempre nuova alle giovani generazioni”.

L’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta ha aggiunto che “Bande a Sud, diretto da Gioacchino Palma, ha il merito di aver puntato sulla valorizzazione delle bande da giro quando ancora venivano percepite come una tradizione destinata a finire. Averci costruito intorno un festival che si tiene ogni anno nel bel mezzo della stagione estiva e che nel corso degli anni ha proposto anche l’incontro fra realtà bandistiche pugliesi e grandi nomi della musica nazionale e internazionale ha dato a questa tradizione nuova linfa. Oggi le bande da giro sono un patrimonio immateriale di questa regione riconosciuto per legge grazie all’impegno del consigliere Donato Metallo per salvaguardarle, valorizzarle, promuoverle e sostenerle. Bande a Sud intanto continua il suo impegno e si appresta a trasformare ancora una volta Trepuzzi nella capitale delle bande tradizionali pugliesi”.

II festival Bande a Sud è un evento a marchio ECOFESTA, organizzato e svolto seguendo le buone prassi per la riduzione dell’impatto ambientale. Inoltre, il progetto sposa il concetto di inclusione sociale e piena fruibilità di eventi e servizi per le persone con disabilità, ottenendo così il riconoscimento di ABILFESTA.

Il programma artistico del Festival prevede:

– 9 agosto Willie Peyote, Neri per Caso e Bandakadabra (Piazza Largo Margherita, Trepuzzi)

– 10 agosto San Lorenzo Bandistico, Cesare Dell’Anna & Giro di Banda e Mundial (Casalabate, lido “Era Ura”)

– 11 agosto – Bandadriatica & Friends (Piazza Largo Margherita, Trepuzzi)

– 12 agosto Enzo Avitabile, Bottari di Portico (Piazza Largo Margherita, Trepuzzi)

– 13 agosto – Festa delle Bande di Strada (Centro storico di Trepuzzi)

– 14 e 15 agosto – Festa Patronale

– 16 agosto – Gipsy Kings by Pablo Reyes (Piazza Largo Margherita, Trepuzzi)