Si tuffa dal Ciolo e resta gravemente ferito, giovane turista israeliano in codice rosso

Gagliano del Capo (Lecce) – Si tuffa dal Ciolo e resta gravemente ferito. Brutta avventura, nel pomeriggio di oggi, per un giovane israeliano in vacanza nel Salento.
Attorno alle 15.30 il ragazzo era con altri due amici presso il ponte del Ciolo, nel territorio di Gagliano del Capo. E nonostante i divieti, da un’altezza considerevole ha deciso di tuffarsi in mare. Dopo il lancio, però, è finito contro gli scogli, riportando gravissime ferite alla testa e nella parte superiore del corpo.
Sotto choc, i due amici hanno lanciato l’allarme.
Il giovane ferito è stato recuperato grazie all’intervento della Capitaneria porto. Sul posto sono immediatamente giunte un’ambulanza da Ugento e un’auto medica da Scorrano. La prima ha quindi trasportato, in codice rosso, il ferito in ospedale.
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