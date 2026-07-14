“Segreti e Misteri al Ninfeo delle Fate” giovedì 16 luglio Tagliatelle Stazione Ninfeo a Lecce

LECCE – Una sola notte, una masseria immersa nel silenzio, solo la luce tremolante delle candele a illuminare antiche pietre, sentieri nascosti e storie dimenticate.

Torna “Segreti e Misteri al Ninfeo delle Fate”, l’esperienza teatrale itinerante firmata Improvvisart che trasforma la suggestiva Masseria Tagliatelle in un luogo sospeso tra storia, leggenda e immaginazione.

Per una sera la masseria spegnerà ogni luce artificiale per lasciarsi illuminare esclusivamente da centinaia di candele, regalando ai partecipanti un’atmosfera intima e senza tempo. Sarà un vero viaggio attraverso le epoche, in un luogo dove passato e presente si incontrano e dove misteri, racconti e personaggi prendono vita davanti agli occhi degli spettatori.

Accompagnati in piccoli gruppi di massimo 30 persone, i partecipanti vivranno un’esperienza immersiva di teatro e scoperta del territorio, passeggiando tra gli spazi dell’antica masseria cinquecentesca, gli angoli più nascosti del complesso e il suggestivo Ninfeo ipogeo, incastonato nel parco delle antiche Cave di Marcovito. Qui, tra storia e leggenda, non è escluso che qualcuno possa persino incontrare le misteriose fate di cui si tramandano da secoli i racconti.

Lungo il percorso, attori in costume d’epoca accompagneranno il pubblico in un racconto fatto di vicende, personaggi e curiosità legate alla storia della città di Lecce. Ogni ambiente diventerà una scena, ogni incontro un tassello di una narrazione coinvolgente, capace di far rivivere il fascino della Lecce di un tempo attraverso il linguaggio del teatro.

Varcati i cancelli della masseria, gli spettatori saranno accolti in un mondo sospeso, dove ogni dettaglio racconta una storia e ogni passo conduce alla scoperta di un nuovo segreto. Un’occasione per vivere il patrimonio storico e culturale del territorio in maniera originale, emozionante e partecipata.

Al termine del percorso, l’esperienza si concluderà con la degustazione di un calice di vino, per brindare insieme a una serata fuori dal tempo.

“Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte.”

Edgar Allan Poe

I posti sono limitati: non lasciatevi sfuggire l’opportunità di vivere una serata unica, dove teatro, storia e mistero si fondono in un’esperienza da ricordare.

L’iniziativa è adatta a tutte le età ed è completamente accessibile. In fase di prenotazione è possibile segnalare eventuali esigenze specifiche, così da garantire la migliore accoglienza possibile a tutti i partecipanti.