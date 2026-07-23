Sabato 1 agosto a Patù la X edizione della Sagra della sciuscella

PATU’ (Lecce) – Sapori, pizzica e tradizione per la decima edizione della Sagra della sciuscella, la manifestazione che celebra un piatto simbolo della cucina contadina, promossa dal Comune di Patù e Arci Patù Terra di Mezzo in collaborazione con Proloco Patù, Avis Patù, CPU, gruppo giovani Patù.

Sospesa con il covid, dopo sei anni di assenza, sabato 1 agosto, Patù riscopre uno degli appuntamenti più amati dell’estate una serata di festa con stand gastronomici, musica popolare e una mostra dedicata al territorio.

Protagonista della serata sarà la sciuscella, ricetta tramandata di generazione in generazione, preparata con ingredienti semplici come uova, menta, farina, formaggio e pangrattato. Un piatto nato dalla cucina contadina, capace di trasformare materie prime essenziali in una preparazione ricca di gusto e oggi simbolo dell’identità gastronomica del territorio.

Il programma prenderà il via alle 19.30 con l’apertura degli stand gastronomici. Alle 20 sarà inaugurata, presso Palazzo Romano, la mostra “Radici Auree”, mentre per le vie del paese prenderanno vita le ronde di pizzica. Gran finale alle 22 con il concerto di “Viaggio Popolare – Suoni e ritmi dal tacco d’Italia”, che accompagnerà il pubblico tra le sonorità della tradizione musicale salentina.

La manifestazione rappresenta anche un’occasione per scoprire il patrimonio storico e culturale di Patù, borgo sorto sulle rovine dell’antica città messapica di Vereto e custode di monumenti di grande valore come le Centopietre, la Chiesa di San Giovanni Battista, il Fortino e Palazzo Romano.

“Siamo molto contenti di essere riusciti a riportare questo appuntamento nel calendario estivo di Patù”, afferma Michele Milo, consigliere comunale e tra i promotori dell’iniziativa. “L’ultima edizione si è svolta nel 2019, poi la pandemia ci ha costretti a fermarci. In questi anni abbiamo continuato a lavorare per il paese con altri eventi, come la Notte Bianca, ma sentivamo che mancava qualcosa. La Sagra della Sciuscella fa parte della nostra identità: è un modo per raccontare Patù, valorizzarne le tradizioni, trasmetterle ai più giovani e offrire ai visitatori un’esperienza autentica. È anche un momento di incontro e convivialità, di cui le nostre comunità hanno sempre più bisogno. Negli anni il pubblico ha dimostrato di apprezzare molto questo piatto, tanto che ogni edizione ci ha costretto ad aumentare le quantità preparate. Speriamo che anche quest’anno il riscontro sia lo stesso: noi stiamo mettendo tutto l’impegno possibile perché la festa sia un successo”.