Mazzetta e favori all’ombra della giustizia civile? Condanna riformata in appello per ex got e cancelliere

LECCE – La Corte d’appello di Salerno, nei giorni scorsi, dopo un parziale annullamento della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2025, ha riqualificato i reati da concussione a tentativo di induzione indebita e riformato la condanna – inflitta in primo e secondo grado a carico di Marcella Scarciglia, 51 anni, di Veglie, ex giudice onorario della seconda sezione del Tribunale Civile di Lecce, allontanata da tempo dalla Magistratura con un provvedimento del Csm e di Amedeo Donno, 55 anni, di Sogliano Cavour, cancelliere nei palazzi di via Brenta.

Per la prima, la condanna scende da 3 anni a 2 anni; per il secondo, invece, da 2 anni e 8 mesi a 1 anno e 8 mesi, in linea con i ricorsi discussi dalle difese, rappresentate dagli avvocati Giuseppe Corleto e Ubaldo Macri. Per entrambi gli imputati è stata concessa la pena sospesa. Il dispositivo prevede anche la revoca dell’interdizione a vita per entrambi e per la sola Scarciglia l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

I fatti risalgono a maggio/giugno del 2019. La got fu arrestata, rimanendo in carcere per tre mesi per poi ottenere i domiciliari. Il caso più eclatante (culminato con l’arresto della ex got nel giugno del 2019) si riferisce all’episodio in cui la giudice avrebbe costretto un perito grafologo nominato come consulente tecnico d’ufficio in due procedimenti civili a prometterle una somma di denaro. Inizialmente indicata in 4mila e 500 euro con la minaccia di non provvedere alla liquidazione delle spettanze per i due incarichi eseguiti e di non affidargli più ulteriori consulenze. Il cancelliere avrebbe veicolato le pretese illecite convocando il 28 marzo del 2018 il perito in cancelleria.

Qui, dopo essere usciti, avrebbe pretestuosamente rappresentato problemi per la liquidazione della consulenza e con linguaggio allusivo avrebbe fatto intendere che il fascicolo sarebbe rimasto nell’armadio invitando di prendere contatti con la Scarciglia. Con la quale il cancelliere si sarebbe sentito con messaggi del tipo “ti devo parlare di quel calligrafico, di persona ovvio” Effettivamente la got fissò un appuntamento nella sua abitazione indicando giorno e ora e specificando la richiesta di 1500 euro. Davanti alle rimostranze del perito, la giudice avrebbe sollecitato la possibilità di altri incarichi e l’avvio di un rapporto di collaborazione.

Il perito, però, decise di denunciare consentendo di avviare le indagini. Venne così organizzata la trappola. Il 12 giugno dello scorso anno il consulente raggiunse l’abitazione della giudice consegnandole una busta con i soldi all’interno (1500 euro) dopo aver provveduto negli uffici della polizia a riportare in un apposito elenco il numero di serie delle banconote (5 a 100 euro e 20 da 50). Fuori erano presenti gli agenti di pg. I poliziotti sequestrarono la bustarella che la giudice aveva provveduto a nascondere nell’armadio della camera da letto e la donna venne arrestata.

Il sistema di favori e corruttele, però, era ancora più vasto. Le indagini hanno consentito di scoperchiare un secondo episodio di “giustizia malata”. Sempre con il giudice Scarciglia coinvolta. In questo caso per favorire l’imprenditore Serra (con il quale era legata sentimentalmente) proprietario del complesso immobiliare ad uso ristorante-pizzeria denominato Vesuvio” e parte attrice nel procedimento a lei assegnato. Secondo quanto contestato, imputazione venuta meno, la got avrebbe accettato da Serra la promessa di una compartecipazione ai proventi derivanti dal complesso o da una futura cessione quale controprestazione di due favori.

Perché la Scarciglia avrebbe favorito, nel procedimento civile Serra accogliendo, con sentenza pubblicata il 30 giugno 2017, la domanda di rilascio del complesso ad opera della convenuta Vesuvio srl con condanna al pagamento dei canoni e degli accessori maturati e non pagati (sentenza la cui efficacia dopo l’Appello proposto dalla società Vesuvio veniva sospesa con un provvedimento della Corte il 2 agosto del 2017). Sia perché l’allora got si sarebbe interessata al procedimento in senso favorevole a Serra anche nella successiva fase d’appello. Condannati in primo e in secondo grado rispettivamente e 3 e 2 anni e otto mesi, la Cassazione aveva disposto un parziale rinvio rinviando il processo dinanzi alla Corte d’appello di Salerno. Per conoscere il perché della sentenza, sarà necessario attendere i prossimi 80 giorni.