Leo: rottamazione quinquies della tassa automobilistica regionale, la Giunta approva il disegno di legge

“Una misura di equità fiscale che aiuta i cittadini e rafforza la capacità di riscossione della Regione”. Con queste parole l’assessore al Bilancio e Personale della Regione Puglia, Sebastiano Leo, ha definito lo schema di Disegno di Legge “Definizione agevolata della tassa automobilistica regionale”, approvato oggi in giunta, che da concreta attuazione agli impegni assunti dal Governo regionale e dall’assessore Leo dinanzi al Consiglio Regionale e ai pugliesi.

Il disegno di legge consentirà ai contribuenti pugliesi di regolarizzare i debiti relativi alla tassa automobilistica regionale maturati tra il 2000 e il 2023 beneficiando dell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi. Sarà inoltre possibile accedere a una rateizzazione particolarmente favorevole, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con decorrenza dal 2027, secondo le scadenze previste dalla normativa nazionale.

“Si tratta di un provvedimento che coniuga attenzione verso i cittadini e responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche”, dichiara l’Assessore regionale competente. “Abbiamo predisposto una misura pienamente coerente con il quadro normativo nazionale, adeguandone i contenuti alle disposizioni introdotte dalla Legge 25 giugno 2026 n. 113, che ha ridefinito termini e modalità della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione.”

“L’obiettivo è duplice”, prosegue l’Assessore. “Da un lato vogliamo offrire ai cittadini un’opportunità concreta per mettersi in regola attraverso condizioni sostenibili; dall’altro intendiamo migliorare la capacità della Regione di recuperare crediti difficilmente esigibili, favorendo un incremento delle entrate senza aggravare il carico fiscale per i contribuenti in regola. Il provvedimento – continua Leo – guarda anche al futuro dell’amministrazione tributaria regionale. Il testo prevede infatti l’istituzione di un fondo dedicato al rafforzamento del contrasto all’evasione fiscale, destinato a finanziare interventi di digitalizzazione, innovazione tecnologica e formazione del personale, in linea con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione.”

“Stiamo operando con la massima tempestività – ha concluso l’assessore – per rispettare le tempistiche fissate dalla normativa nazionale e concludere l’iter legislativo entro il prossimo 31 luglio, così da mettere rapidamente a disposizione dei cittadini uno strumento atteso e di grande utilità. La misura punta a rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini supportando famiglie e imprese in difficoltà, scegliendo la regolarizzazione agevolata per trasformare il fisco in un alleato dialogante. Al contempo, il contrasto all’evasione risponde a un principio di equità sociale: recuperare le risorse non riscosse permette infatti di finanziare la sanità, il welfare e i servizi pubblici essenziali.”

Il disegno di legge regionale garantisce ai cittadini pugliesi l’abbattimento totale di sanzioni e interessi, offrendo al contempo la possibilità di una dilazione di pagamento estremamente ampia, fino a un massimo di 54 rate bimestrali a partire dal 2027

Parallelamente, la misura si inserisce in una visione strategica di potenziamento del contrasto all’evasione fiscale, coerente con gli obiettivi del PNRR, grazie all’istituzione di un apposito fondo per la digitalizzazione e l’efficienza dei servizi tributari.