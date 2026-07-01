Omicidio Tomeo, Stefanazzi: Plauso a FFOO e magistratura per il blitz di Copertino

“Un grande plauso ai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, alla Compagnia di Gallipoli, allo Squadrone Eliportato Cacciatori ‘Puglia’, al Nucleo Cinofili e alla Direzione Distrettuale Antimafia per l’operazione condotta questa mattina a Copertino, che ha portato a tre arresti per l’omicidio di Stefano Tomeo, barbaramente freddato l’11 aprile scorso in via Bixio.”

Lo dichiara il deputato salentino del Partito Democratico Claudio Stefanazzi.

“Un’indagine complessa, condotta – come si apprende – in un contesto segnato da omertà e intimidazione, che ha permesso di ricostruire integralmente la genesi e l’esecuzione di un delitto maturato in ambiente di criminalità mafiosa e di individuarne i responsabili, tra cui – è bene ricordarlo – anche un pregiudicato con precedenti legati alla Sacra Corona Unita. Un risultato che testimonia la professionalità e la determinazione delle nostre Forze dell’Ordine e della magistratura, e che restituisce fiducia a una comunità, quella di Copertino e di tutto il Salento, profondamente scossa da questo fatto di sangue.”

“Il Salento non è una terra di nessuno: episodi come questo dimostrano che lo Stato è presente, vigile e capace di rispondere con efficacia alla violenza mafiosa, nonostante le condizioni di grave mancanza di risorse umane e di mezzi in cui versano i Corpi delle nostre forze dell’ordine.”