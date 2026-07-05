Eccellenze gastronomiche salentine: i gamberi

Il gambero è spesso raccontato come un alimento pregiato, ma questa etichetta dice poco. In realtà è una materia prima estremamente concreta, che vive di differenze sottili: habitat, colore, dimensione, stagionalità. Parlare di gamberi significa uscire dalla categoria del lusso indistinto e affrontare un tema fatto di specie, territori e scelte di cucina. È un prodotto che non perdona approssimazioni, ma che ripaga chi lo tratta con misura.

La parola “gambero” deriva dal latino cammarus, a sua volta dal greco kàmmaros, termine usato per indicare i crostacei che vivono a stretto contatto con il fondale. L’etimologia racconta già molto, il gambero è una creatura che non si esibisce, che si muove rasoterra, che vive in relazione diretta con l’ambiente in cui cresce.

Questa prossimità al fondale spiega perché le caratteristiche del mare influenzano in modo decisivo carne, colore e sapore.

Sotto il nome comune di gambero convivono specie molto diverse tra loro. Nel Mediterraneo, uno dei più noti è il gambero rosa (Parapenaeus longirostris), diffuso soprattutto nell’Adriatico e nel Tirreno, apprezzato per la dolcezza e la versatilità.

Accanto a lui c’è il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea e Aristeus antennatus), che vive in acque più profonde e ha una carne più intensa, quasi ferrosa.

Meno conosciuti dal grande pubblico, ma molto interessanti, sono i gamberi viola, presenti soprattutto in alcune zone del Mediterraneo centrale. Il colore violaceo, che tende a virare al rosso con la cottura, è indice di una concentrazione diversa di pigmenti naturali e si accompagna a una carne compatta, dal sapore netto, marino, poco dolce. Sono gamberi che non cercano consenso immediato, funzionano meglio in preparazioni essenziali.

E poi ci sono i famosi gamberi di Gallipoli che vino nelle acque ioniche al largo della costa e conquistano con la loro carne soda e il gusto pulito.

Non si tratta di una denominazione formale, ma di un riconoscimento costruito nel tempo da pescatori e ristoratori. In cucina, i gamberi di Gallipoli vengono spesso utilizzati crudi o appena scottati, proprio per valorizzare una qualità che non ha bisogno di mediazioni complesse.

Il gambero è un ingrediente sensibile. Reagisce male alle cotture lunghe e alle temperature sbagliate. Pochi secondi di troppo possono comprometterne la consistenza, rendendolo stopposo o asciutto.

Le preparazioni più efficaci sono quelle che rispettano la sua struttura, ad esempio a crudo, quando la freschezza è assoluta; scottato rapidamente, per fissare la superficie e preservare il cuore, in bisque e fondi, dove teste e carapaci diventano una risorsa aromatica fondamentale.

Il condimento deve essere calibrato perché grassi eccessivi, spezie invasive o acidità non controllate coprono invece di accompagnare.

Dai gamberi viola a quelli di Gallipoli, il filo conduttore è lo stesso, cioè una qualità che emerge solo quando si smette di trattarli come un lusso generico e si inizia a considerarli per quello che sono davvero. Una materia prima esigente, ma estremamente godibile.