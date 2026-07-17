Lecce, entra nel vivo la preparazione dei giallorossi

È ufficialmente iniziato il ritiro dei giallorossi a Bad Loipersdorf. La squadra guidata da mister Eusebio Di Francesco ha inaugurato la preparazione con una doppia seduta di allenamento presso il Centro Sportivo di Fürstenfeld.
La mattinata di ieri è stata dedicata a un’attivazione tecnica suddivisa per reparti, seguita da esercitazioni mirate allo sviluppo della potenza aerobica. Nel pomeriggio, dopo una sessione di forza in palestra, il gruppo è tornato sul terreno di gioco per svolgere giochi di posizione unilaterali e una partita a tema, proseguendo così il programma di lavoro previsto dallo staff tecnico.
Il ritiro entrerà ora nel vivo con un’altra giornata di doppie sedute al Centro Sportivo di Fürstenfeld, dove i giallorossi continueranno a mettere benzina nelle gambe in vista della nuova stagione.
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