Via al Festival “Oltr’è”: Cugini di Campagna in concerto a Surbo. Tra gli ospiti Rankin Lele, Dj Jump e tanti altri

SURBO (Lecce) – C’è grande attesa per il Festival “Oltr’è”, in programma sabato 20 giugno a Surbo presso l’Area Commerciale Mongolfiera. Dalle 19 sino a mezzanotte, la manifestazione musicale organizzata dall’Agenzia di Spettacoli e Produzioni “EpMusic” di Andrea Poci, farà ballare e cantare il pubblico grazie ad un parterre di artisti di primissimo piano. Nel corso dell’evento spicca il concerto dei Cugini di Campagna. Un gruppo che dopo i grandi successi degli anni ’70 non ha mai cercato di adattarsi completamente alle mode, ma che ha costruito una carriera sulla riconoscibilità estrema. Tra nostalgia, ironia e identità musicale ben definita, restano una delle realtà più particolari della musica italiana, sospesi tra intrattenimento pop e culto generazionale. Sul palco si esibirà anche Rankin Lele, volto assai noto della scena reggae a livello nazionale. E ancora Dj Jump & Nadia Dolce, Uno alla Volta, Justess Joan e Disco Industries. Il Festival patrocinato dal Comune di Surbo sarà attorniato dalle performance di artisti di strada, Stella Band, ma anche da percorsi degustativi con area food e le goliardiche gare del pasticciotto e del punching ball. L’evento nasce con l’obiettivo di celebrare l’essenza dell’essere umano al di là delle barriere estetiche, etniche e culturali. Attraverso il linguaggio universale dell’arte, della musica e del cibo, “Oltr’è” vuole trasformare Surbo in un palcoscenico di dialogo e sincretismo culturale, dove le radici del Salento si intrecciano con ritmi, tradizioni e sensibilità diverse. Ingresso libero.