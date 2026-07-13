Nel chiostro dell’ex Convento dei Domenicani a Cavallino venerdì 17 luglio presentazione del libro di Vincenzo Sparviero “Rosso sangue. Delitti & misteri”

CAVALLINO (Lecce) – Si terrà venerdì 17 luglio 2026 alle ore 19.30 nel chiostro dell’ex Convento dei Padri Domenicani a Cavallino (Corso Umberto I, 42), la presentazione del libro di Vincenzo Sparviero «Rosso sangue. Delitti & misteri» (Amazon). Ad aprire l’incontro saranno i saluti del Sindaco della Città di Cavallino Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni. Con l’autore dialogherà il Dott. Giuseppe Pascali, giornalista e scrittore. La presentazione rientra nel cartellone dell’«Estate Cavallinese 2026» siglata dall’Amministrazione Comunale di Cavallino.

Il libro: Alcuni degli omicidi avvenuti in Italia dal 1940 ad oggi “ricostruiti” in forma romanzata, ma con circostanze e personaggi reali e riferimenti ai processi scaturiti con le relative condanne o anche clamorose assoluzioni. Un excursus di “storie nere” che hanno destato orrore e sdegno, ma anche grande commozione per le vittime, spesso del tutto innocenti. Il tutto con riferimenti agli eventi più importanti e alle canzoni in voga negli anni in cui sono avvenuti i delitti.

L’Autore: Vincenzo Sparviero è nato ad Oria (BR) il 9 settembre del 1962 e vive e lavora a Lecce. Ha intrapreso giovanissimo la carriera giornalistica, collaborando fin dai tempi del liceo e dopo la laurea in Lettere, con alcune tra le più importanti testate televisive e di carta stampata pugliesi. Cronista di nera e giudiziaria per oltre 35 anni per La Gazzetta del Mezzogiorno, ha collaborato, come consulente e autore in programmi Rai e Mediaset e scritto i testi di diverse canzoni, alcune delle quali portate al successo da Al Bano Carrisi. Studioso e appassionato di arte, musica, teatro e tradizioni popolari, ha scritto sei libri su tali argomenti. Per Amazon ha già pubblicato il romanzo Vedi Napoli e poi canta.