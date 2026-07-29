Melatonina e caduta dei capelli: cosa dimostrano gli ultimi studi

La melatonina è conosciuta soprattutto come “ormone del sonno”, regolatore del ritmo circadiano che scandisce l’alternanza tra veglia e riposo. Meno noto è il suo coinvolgimento in un altro processo ciclico: quello del follicolo pilifero. Da qui nasce una domanda che circola sempre più spesso tra chi si occupa di tricologia: la melatonina può davvero influenzare la caduta dei capelli? La risposta, allo stato attuale della ricerca, richiede una distinzione preliminare tra due concetti spesso confusi: rallentare la caduta e invertirla sono fenomeni diversi, e non vanno sovrapposti senza basi solide.

Vale la pena chiarire subito anche un altro confine, utile a inquadrare correttamente l’argomento: quando la caduta è già in fase avanzata, il discorso si sposta su un piano diverso da quello della prevenzione o del rallentamento, ed entrano in gioco approcci come le soluzioni chirurgiche, tra cui il trapianto capelli turchia, distinte dagli approcci conservativi di cui parliamo in questo articolo. Fatta questa premessa, si può guardare con maggiore chiarezza a cosa sappiamo realmente sul ruolo della melatonina.

Melatonina e ciclo del capello

Il legame tra melatonina e capelli non è soltanto un’estensione teorica del suo ruolo nel sonno. La molecola viene infatti prodotta anche localmente, a livello del follicolo pilifero, oltre che dalla ghiandola epifisi. In questa sede parteciperebbe alla regolazione delle fasi del ciclo follicolare — anagen, catagen e telogen — che determinano rispettivamente crescita, transizione e riposo del capello. Alla melatonina viene inoltre attribuita un’azione antiossidante, utile a contrastare lo stress ossidativo a cui le cellule del follicolo sono esposte. Il ritmo circadiano, secondo questa ipotesi, non riguarderebbe quindi solo il sonno ma influenzerebbe anche la fisiologia cutanea e pilifera, in un sistema di orologi biologici periferici sincronizzati con quello centrale. Si tratta di un meccanismo biologicamente plausibile, ma è importante ricordare che comprendere il “perché” teorico non equivale ancora a dimostrare un effetto clinico misurabile sulla caduta dei capelli.

Cosa dimostrano gli studi

Sul piano della ricerca applicata, l’attenzione si è concentrata soprattutto su formulazioni topiche di melatonina, applicate direttamente sul cuoio capelluto, in particolare nel contesto dell’alopecia androgenetica e, in misura minore, dell’effluvio telogeno. Alcuni studi suggeriscono un possibile effetto positivo sulla densità o sulla qualità del capello dopo un uso prolungato, ma si tratta per lo più di risultati preliminari, condotti su campioni ridotti e con metodologie non sempre comparabili tra loro. Diversi lavori sottolineano inoltre l’assenza di conferme su larga scala e la necessità di studi randomizzati e controllati più ampi prima di poter trarre conclusioni definitive. In assenza di dati numerici verificabili e consolidati, è corretto restare su un piano qualitativo: la melatonina applicata localmente sembra interagire con il ciclo del capello, ma il grado, la durata e la stabilità di questo effetto non sono ancora chiariti in modo univoco dalla letteratura scientifica.

I limiti: quando la melatonina non basta

Anche ammettendo un ruolo reale della melatonina nella modulazione del ciclo follicolare, resta un limite di fondo: agire su un ciclo biologico non equivale a rigenerare un follicolo che si è miniaturizzato o che ha smesso di essere attivo, come avviene nelle forme più avanzate di alopecia androgenetica. In questi casi, l’intervento su base ormonale o topica difficilmente può invertire un processo già consolidato, e le opzioni disponibili si spostano su approcci chirurgici, come già accennato in apertura, distinti rispetto ai trattamenti conservativi. Conoscere questo confine è utile per calibrare le aspettative: la ricerca su molecole come la melatonina riguarda soprattutto fasi iniziali o di mantenimento, non il ripristino di un follicolo non più funzionale.

Conclusione

Nel complesso, la melatonina resta un’area di ricerca interessante e coerente sul piano biologico, ma le evidenze disponibili sono ancora preliminari e non permettono di parlare di un trattamento consolidato contro la caduta dei capelli. Chi è interessato all’argomento farebbe bene a confrontarsi con fonti mediche e specialistiche aggiornate, piuttosto che affidarsi a conclusioni premature basate su singoli studi.