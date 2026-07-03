Miss Italia, ad Orta Nova verrà eletta Miss Framesi

È già tempo di finali regionali per il tour pugliese di Miss Italia 2026.
La prima, che assegnerà il titolo di Miss Framesi, si terrà venerdì 10 luglio, alle ore 20.30, in Piazza Pietro Nenni ad Orta Nova.
L’organizzazione è affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata del più celebre concorso di bellezza, con il patrocinio del comune di Orta Nova.
La serata, condotta dal presentatore e attore Christian Binetti, volto della trasmissione del contest di Patrizia Mirigliani in onda su Antenna Sud, avrà come madrina la splendida Katia Buchicchio, Miss Italia in carica.
Ospiti la vibrante voce della cantante Elena Cappiello e la comicità pugliese di Lilia Pierno, attrice in giro per teatri e piazze, apparsa nei film “Quo vado?”e “Sei mai stata sulla luna?”.
Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti, Saverio Ramputi insieme al suo staff di parrucchieri, sempre al passo con le ultime tendenze, Hairstylist ufficiale per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.
Si ringrazia: Corgomretreading&recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, ASD Fitness Gym, ACI Delegazione di Orta Nova, Gervasio Daniele impresa edile, TM naturalmente coop. agricola srl, Idromeccanica Di Vito, Ramputi Parrucchieri, Teste di Turco.
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