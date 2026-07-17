Morì in un b&b di Napoli a causa di un rogo nella stanza. Inchiesta riaperta: disposte nuove indagini

CURSI (Lecce) – Potrebbe riservare ulteriori sviluppi la vicenda giudiziaria relativa alla morte di Emanuela Chirilli, la turista di 27 anni, originaria di Cursi, trovata cadavere in un b&b, al settimo piano di un edificio in Piazza Municipio, a Napoli, all’alba del 29 novembre 2024. A dare impulso a nuovi approfondimenti investigativi è stato il giudice per le indagini preliminari Fabio Provvisier che ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione sollecitata dall’avvocata Laura Bruno, legale che assiste il padre della ragazza salentina.

Il supplemento d’indagine servirà per verificare l’esistenza o meno della documentazione relativa all’installazione e alla manutenzione periodica degli elettrodomestici presenti all’interno della stanza dove si è sprigionato l’incendio; accertare, altresì, la presenza di altri oggetti, come un accendino, che avrebbe contribuito all’innesco; accertare se, in camera e nella struttura in generale, fossero contenute norme scritte e raccomandazioni per il corretto utilizzo degli apparecchi elettrici; e verificare il nesso di causalità tra il malfunzionamento degli impianti elettrici. Sessanta giorni per depositare il supplemento d’indagine che dovrà chiarire eventuali responsabilità a carico del gestore della struttura ricettiva e della proprietaria dell’immobile con le accuse di omicidio e incendio colposi iscritti nel registro degli indagati dai sostituti procuratori Capece Minutolo e D’Amodio.

A innescare le fiamme, sulla scorta delle informative dei vigili del fuoco, sarebbe stato il cattivo funzionamento della sauna che come riportato nella richiesta di archiviazione “potrebbe essere dipeso da una non corretta installazione, non corretto uso o da una non corretta manutenzione”. A parere del gip, le attività di installazione e di manutenzione sono di competenza del titolare che è tenuto a informare gli ospiti delle modalità e del corretto utilizzo degli elettrodomestici. Sempre il giudice scrive che “se fossero stati eseguiti degli accertamenti avrebbero rappresentato un punto di partenza per accertare eventuali omissioni da parte degli indagati e, quindi, l’eventuale nesso con l’incendio”. Da qui la decisione di non archiviare l’indagine ritenendo necessari ulteriori approfondimenti.

La giovane salentina era arrivata a Napoli solo poche ore prima per presenziare a una festa di compleanno di un’amica. Il rientro a Lecce – dove Emanuele viveva da tempo – era previsto proprio il giorno in cui si è consumata la tragedia. Il corpo della ragazza venne ritrovato senza vita in corridoio. Emanuela, secondo gli investigatori, si sarebbe accorta delle fiamme e avrebbe cercato di raggiungere l’esterno ma avrebbe poi perso le forze poco prima di abbandonare la stanza morendo asfissiata Papà Pietro e mamma Debora e i fratelli Nicola e Carlo (questi ultimi assistiti dall’avvocato Dimitry Conte) non sapevano nulla del suo viaggio a Napoli. Hanno scoperto che Emanuela non era a Lecce quando i carabinieri si sono presentati in casa per comunicare la triste notizia.

Una ragazza solare, sorridente. Emanuela cullava ancora tanti sogni da realizzare dopo un’adolescenza complicata: amante del mare e dei viaggi, per circa sei mesi aveva frequentato il Cefass di Lecce, il centro di formazione per il profilo di tecnico per la cura e l’assistenza all’infanzia. E per stare vicina ai bambini, era la responsabile della biberoneria di un villaggio turistico in Salento.