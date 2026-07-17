Otranto, il Tar riapre lo Spinnaker appena chiuso da Comune e Prefetto sino a fine agosto

OTRANTO (Lecce) – Importante decisione cautelare del Presidente della Terza Sezione del TAR Puglia Lecce a favore dello Spinnaker Lounge Bar, storico locale del centro storico di Otranto gestito dalla società Stemax S.r.l. Tutto è nato da una segnalazione della Questura di Lecce del 30 giugno 2026, nella quale sono stati riepilogati una serie di accertamenti relativi agli anni 2023 e 2024, riguardanti presunte violazioni delle prescrizioni sugli orari degli intrattenimenti musicali serali.

In base a tale segnalazione, la Prefettura di Lecce ha invitato il Sindaco di Otranto ad avviare un’istruttoria ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 616/1977, per l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione del locale per la durata di 45 giorni. In data di ieri il Comune di Otranto ha dato corso alla richiesta e disposto la sospensione dell’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande dello Spinnaker Lounge per l’intero periodo, dal 16 luglio al 31 agosto: cioè per l’intera stagione turistica estiva.

I titolari del locale hanno immediatamente incaricato lo Studio Legale Finocchito & Partners di impugnare il provvedimento dinanzi al TAR Puglia, con richiesta di sospensione cautelare monocratica. Il ricorso è stato fondato su cinque motivi. Il primo è stato fondato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 77/1987, che esclude categoricamente l’utilizzo del potere prefettizio per ragioni di tutela della quiete pubblica o, comunque, diversi dalla tutela dell’ordine pubblico.

Con il secondo motivo è stata censurata la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione da parte del Comune, acriticamente appiattitosi sull’istruttoria del Questore malgrado l’invito del Prefetto a svolgerne una propria. Con il terzo si è evidenziato che il substrato istruttorio e motivazionale si riducesse nella sostanza a due sole “nuove” violazioni non definitive, a fronte di una condotta che, nel 2025, aveva registrato un tasso di conformità superiore al 98% rispetto al numero di trattenimenti.

Con il quarto si è censurata la enorme sproporzione della misura sanzionatoria di 45 giorni applicata, in relazione ai parametri normativi e regolamentari nonché alle precedenti sanzioni inflitte sia a Spinnaker, sia ad altri locali di Otranto e Provincia, per fatti analoghi ed anche più gravi. Con il quinto motivo, infine, si è evidenziato che il provvedimento colpisce l’autorizzazione a bar anziché quello, minore, per intrattenimenti musicali, sebbene le violazioni fossero riferite solo a quest’ultima attività.

In punto di danno grave ed irreparabile, nel ricorso è stato messo in evidenza che, se non fosse stata concessa la sospensiva del provvedimento di chiusura, l’esercizio sarebbe dovuto rimanere chiuso praticamente per l’intera stagione 2026, e ciò senza che i titolari di Spinnaker avessero avuto neppure modo di difendersi in merito alle contestazioni mosse. È stato inoltre posto in evidenza che il fatturato dello Spinnaker Lounge, come quello di tutti i pubblici esercizi dei Comuni salentini rivieraschi, è quasi solo quello prodotto nei mesi estivi, e principalmente in luglio-agosto, sicché una sospensione di 45 giorni decorrente in questo periodo avrebbe potuto produrre un danno economico di entità tale da mettere a rischio la stessa sopravvivenza dell’impresa.

D’altro canto, i danni da mancata apertura nel picco stagionale non sono recuperabili né riparabili a posteriori: si tratta, infatti, non solo di perdite di fatturato, ma anche di avviamento, di rapporti commerciali, di capacità concorrenziale rispetto a tutti gli altri analoghi esercizi, e le une e gli altri sarebbero stati irrimediabilmente pregiudicati in difetto di tutale cautelare. A ciò va aggiunto il grave pregiudizio per i lavoratori: la chiusura appena disposta avrebbe comportato l’immediata impossibilità di eseguire i contratti di lavoro in essere con il personale dipendente, con serissimo danno per i lavoratori coinvolti, anch’essi frequentemente occupati solo nel periodo stagionale, durante il quale traggono sostentamento per le proprie famiglie per l’intero arco dell’anno.

Con decreto del 17 luglio 2026, il Presidente della Sezione Terza del TAR Puglia ha accolto l’istanza cautelare monocratica proposta dalla difesa e disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento comunale, consentendo, dunque, la riapertura immediata del locale. Al contempo il Tribunale ha fissato per la trattazione collegiale della causa la camera di consiglio del 9 settembre 2026, data in cui il Collegio si pronuncerà, in contraddittorio con le Amministrazioni convenute, sulla domanda cautelare e, se necessario, sul merito del ricorso.

L’avvocato Mauro Finocchito tiene ad elogiare il grande equilibrio dimostrato, come sempre, dai giudici del TAR : “Nel sospendere l’esecuzione della misura comunale, il TAR ha infatti espressamente fatto salva la facoltà delle amministrazioni interessate di posticipare l’eventuale sospensione dell’attività all’esito della decisione collegiale, subordinando comunque la prosecuzione dell’attività al pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di intrattenimenti musicali. Una soluzione che concilia, dunque, l’esigenza di garanzia del contraddittorio e delle prerogative difensive della società ricorrente con quella di non pregiudicare, nel frattempo, le prerogative di controllo delle amministrazioni, rinviandone l’eventuale esercizio a un momento successivo alla piena cognizione della vicenda da parte del Collegio”.

Per il difensore di Spinnake “il decreto del TAR restituisce il giusto ordine alle cose: prima il contraddittorio e l’esame delle difese, poi, se ancora ve ne sarà motivo, l’eventuale valutazione delle Amministrazioni. Attendiamo con serenità la camera di consiglio del prossimo 9 settembre, confidando che le ragioni già illustrate nel ricorso possano trovare piena conferma anche in sede collegiale”.