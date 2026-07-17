Si lega a una corda per entrare in casa, precipita dal palazzo e muore 44enne salentino

Una tragica fatalità è costata la vita a Francesco Scupola, un militare di 44 anni originario di Specchia e in servizio da tempo presso la caserma del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore. Il dramma si è consumato all’alba di martedì a San Pietro in Casale, quando l’uomo ha perso la vita precipitando dal terzo piano di una palazzina.
Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, il quarantacinquenne stava tentando di accedere a un appartamento situato all’ultimo piano calandosi dall’alto con una corda. Quell’abitazione era di proprietà della sua ex compagna, con la quale aveva convissuto fino alla fine della loro relazione, avvenuta oltre un anno fa. Nonostante la rottura i due erano rimasti in buoni rapporti, ma il militare non possedeva più le chiavi di quell’alloggio, mentre disponeva regolarmente di quelle di un altro appartamento in affitto al secondo piano dello stesso stabile, sebbene attualmente vivesse in un alloggio di servizio all’interno della caserma.
Il tentativo di scavalcare la finestra calandosi con la fune si è purtroppo rivelato fatale intorno alle 5 del mattino, quando la corda si è improvvisamente spezzata, causandone la caduta nel vuoto. I sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, per il quale l’impatto è stato fatale.
I rilievi effettuati dai militari dell’Arma hanno confermato l’esclusiva natura accidentale del dramma. Per questa ragione, l’autorità giudiziaria non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia o ulteriori accertamenti, liberando immediatamente la salma per restituirla ai familiari, giunti nel bolognese per i funerali. Nel frattempo, l’Esercito Italiano e tutta la comunità di Specchia, si è stretto in un profondo cordoglio attorno alla famiglia del collega stimato e scomparso così prematuramente.
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