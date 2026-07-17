Si lega a una corda per entrare in casa, precipita dal palazzo e muore 44enne salentino

Una tragica fatalità è costata la vita a Francesco Scupola, un militare di 44 anni originario di Specchia e in servizio da tempo presso la caserma del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore. Il dramma si è consumato all’alba di martedì a San Pietro in Casale, quando l’uomo ha perso la vita precipitando dal terzo piano di una palazzina.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, il quarantacinquenne stava tentando di accedere a un appartamento situato all’ultimo piano calandosi dall’alto con una corda. Quell’abitazione era di proprietà della sua ex compagna, con la quale aveva convissuto fino alla fine della loro relazione, avvenuta oltre un anno fa. Nonostante la rottura i due erano rimasti in buoni rapporti, ma il militare non possedeva più le chiavi di quell’alloggio, mentre disponeva regolarmente di quelle di un altro appartamento in affitto al secondo piano dello stesso stabile, sebbene attualmente vivesse in un alloggio di servizio all’interno della caserma.

Il tentativo di scavalcare la finestra calandosi con la fune si è purtroppo rivelato fatale intorno alle 5 del mattino, quando la corda si è improvvisamente spezzata, causandone la caduta nel vuoto. I sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, per il quale l’impatto è stato fatale.

I rilievi effettuati dai militari dell’Arma hanno confermato l’esclusiva natura accidentale del dramma. Per questa ragione, l’autorità giudiziaria non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia o ulteriori accertamenti, liberando immediatamente la salma per restituirla ai familiari, giunti nel bolognese per i funerali. Nel frattempo, l’Esercito Italiano e tutta la comunità di Specchia, si è stretto in un profondo cordoglio attorno alla famiglia del collega stimato e scomparso così prematuramente.

“La comunità di Specchia si prepara a dare l’ultimo saluto al nostro concittadino Francesco Scupola, prematuramente scomparso all’età di 44 anni. Militare in servizio da diversi anni presso la Caserma del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, Francesco ha vissuto il proprio impegno al servizio delle Istituzioni con dedizione e senso del dovere.” Commenta sui social la sindaca di Specchia, Anna Laura Remigi.

“La notizia della sua improvvisa scomparsa ha profondamente colpito e addolorato l’intera comunità, che in queste ore si raccoglie con rispetto e commozione attorno alla sua famiglia, condividendone il dolore per una perdita tanto improvvisa quanto difficile da accettare.

Tra poco saranno celebrate le esequie, momento nel quale Specchia accompagnerà Francesco nel suo ultimo viaggio, stringendosi idealmente ai suoi cari con la presenza, la preghiera e il silenzio che il dolore richiede.

Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale esprimono il più sentito cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia Scupola. Un pensiero di profonda partecipazione è rivolto anche ai colleghi e ai superiori del Genio Ferrovieri, con i quali Francesco ha condiviso anni di servizio, certi che anche la sua famiglia militare ne conserverà un ricordo vivo e riconoscente.

L’intera comunità di Specchia si unisce in questo momento di lutto, nel ricordo di un suo figlio, esprimendo sentimenti di affetto, vicinanza e solidarietà a quanti oggi ne piangono la scomparsa.

Ciao Francesco. Che la terra ti sia lieve.”