Al Teatro Italia di Gallipoli la solidarietà entra in sala: al via la raccolta di giocattoli per la Caritas

GALLIPOLI (Lecce) – A Gallipoli l’uscita di Toy Story 5 porta in sala la solidarietà. Si riaccende l’incanto della saga Pixar che ha fatto crescere intere generazioni e sale l’attesa per la prima italiana del 18 giugno. Intanto, ancora una volta il Teatro Italia della città bella si distingue per una iniziativa legata all’uscita del film che ha già mobilitato centinaia di persone pronte a partecipare. Lo storico cinema-teatro gallipolino, in collaborazione con Leo Club e Puce G Auto, ha lanciato in questi giorni la campagna “Dona un giocattolo, regala un sorriso”, una raccolta di giocattoli destinati alla Caritas cittadina, perché la magia del cinema possa tradursi in sorrisi reali per i bambini del territorio. In occasione dell’arrivo nelle sale italiane dell’atteso quinto episodio del famoso cartone animato, al Teatro Italia di Gallipoli si potrà assistere al film ma anche far del bene donando giocattoli (usati ma in buono stato), proprio come ci insegna la storia di Woody, Buzz Lightyear e degli altri giocattoli della pellicola, che raccontano la tristezza del non essere più utilizzati e la gioia di tornare a giocare con un bambino.

Da Gallipoli e dai paese limitrofi sono già arrivate richieste per la consegna di giocattoli ma è bene sottolineare che il punto di raccolta è unico e ben riconoscibile, è il Teatro Italia, in Corso Roma 217, e sarà possibile lasciare i propri giocattoli solo a partire da giovedì 18 giugno. Saranno i ragazzi volontari del Leo Club, presenti in accoglienza nel foyer del teatro, ad occuparsi della raccolta nelle serate di programmazione, dal 18 giugno, nella fascia oraria 17:00–22:30 (per chi volesse donare il proprio giocattolo ma fosse impossibilitato a raggiungere il teatro in orari serali, è stato organizzato un servizio dedicato al 333 2343114, per concordare il ritiro).

La campagna solidale avrà una durata minima di due settimane. Non si tratta solo di raccogliere, ma di accompagnare ogni donazione fino a destinazione: i giocattoli, via via che arriveranno, saranno consegnati personalmente da teatro Italia e Leo Club alla Caritas di Gallipoli. A fare da “filo rosso” tra cinema e solidarietà ci sarà una Fiat 500 rossa brandizzata Toy Story (messa a disposizione da Puce G Auto di Sannicola).

Aggiornamenti costanti scandiranno il percorso della raccolta: durante tutta la programmazione del film, i canali social dell’organizzazione racconteranno l’andamento delle donazioni, per condividere con la città e il Salento traguardi, bisogni e risultati.

“Vogliamo trasformare l’entusiasmo del film in un gesto concreto per la nostra comunità. Un giocattolo donato è un sorriso in più per i bambini, tra le cui braccia possono tornare a vivere felici” dice Gianluigi Petrucelli, proprietario e gestore della struttura.