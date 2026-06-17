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Attualità

Al Teatro Italia di Gallipoli la solidarietà entra in sala: al via la raccolta di giocattoli per la Caritas

Per l'uscita di Toy Story 5, dal 18 giugno nelle sale, lo storico cinema-teatro gallipolino lancia la campagna "Dona un giocattolo, regala un sorriso", in collaborazione con Leo Club

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