Prende il via il 17 e 18 agosto la prima edizione di Morgana – Metanoia Festival

NOVOLI (Lecce) – Prende il via il 17 e 18 agosto 2026 presso l’Area Eventi Focara in Via Salice Salentino a Novoli (LE) la prima edizione di Morgana – Metanoia Festival, la due giorni promossa ed organizzata dall’associazione Metanoia APS.

Il festival nasce dalla volontà di coniugare produzione culturale e sperimentazione artistica con una riflessione sulle prospettive queer, femminili e transfemministe, costruendo uno spazio libero di incontro, dialogo e trasformazione sociale. L’iniziativa intreccia musica dal vivo, arti performative, DJ set, talk ed esposizioni con l’obiettivo di rendere la cultura un bene accessibile e uno strumento di aggregazione e crescita per il territorio.

IL PROGRAMMA E I TEMI

L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 19. Ciascuna giornata prenderà il via con un momento di dibattito e approfondimento dedicato al macrotema della prima edizione:

“Coltivare l’identità del nostro territorio attraverso la movimentazione di tutte le collettività che lo attraversano, anche quelle marginalizzate o ignorate.”

Dalle ore 20 spazio ai live e ai DJ set con un cast ricco e multidisciplinare:

Lunedì 17 Agosto: Alice Caronna, Alessio Ali, In The Studietto (collettivo formato da Dimaggio, Janaki, IFIF, Tuma, Pampa, Disto, Slay), Montegro, Alessandro Fiore, Canta Fino a 10, Queen of Saba, Hate Moss.

Martedì 18 Agosto: Salvatore Spadaro, Niveo, Susanna Biollo, Dduma, De Stradis, Gioia Lucia, Artefatta, Queer Market Show, The Poutpourri Show, Elasi DJ Set.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il festival è ad ingresso gratuito ed è rivolto in particolare a giovani, studentə, giovanə professionist* e alla cittadinanza tutta. Per garantire la sicurezza e la corretta gestione dei flussi nel rispetto della capienza massima dell’area, l’accesso sarà regolato tramite prenotazione online.

Metanoia APS nasce nel 2025 dall’evoluzione di un collettivo artistico salentino con l’obiettivo di promuovere spazi culturali trasversali, inclusivi e orientati alle prospettive queer e transfemministe. Dopo l’esordio del Metanoia Festival (sold out con oltre 1.200 presenze in due serate) e iniziative sociali come “Positiv3” (donazione del sangue e divulgazione affettiva e sulla salute sessuale con Avis, Fidas e Croce Rossa Italiana), l’associazione consolida la propria azione di promozione culturale e civica sul territorio.