Rissa tra detenute nel carcere di Lecce, agente ferita finisce in Pronto Soccorso: il Cnpp-Spp proclama lo stato di agitazione

LECCE – Ancora violenza nel carcere di Lecce e ancora agenti della polizia penitenziaria costretti a ricorrere alle cure dei sanitari. Dopo le aggressioni e i disordini registrati nelle scorse settimane nel reparto maschile, nel tardo pomeriggio di Ferragosto la tensione è esplosa anche nella sezione femminile della Casa circondariale, dove una violenta rissa tra detenute ha richiesto l’intervento delle poliziotte in servizio. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento, anche se, secondo quanto riferisce il sindacato Cnpp-Spp Puglia, alla base potrebbero esserci contrasti legati a dinamiche di supremazia all’interno del reparto. Le agenti sono riuscite, non senza difficoltà, a separare le recluse e a ristabilire l’ordine, evitando conseguenze per le detenute coinvolte.



A pagare il prezzo dell’intervento sono state però alcune appartenenti alla Polizia penitenziaria: diverse hanno riportato contusioni curate nell’infermeria dell’istituto, mentre per una di loro si è reso necessario il trasferimento al Pronto Soccorso, dove i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. A denunciare l’ennesimo episodio è il segretario regionale del Cnpp-Spp Puglia, Ruggiero Damato, che annuncia lo stato di agitazione e descrive una situazione ormai oltre il limite: “Questi episodi sono diventati quotidiani nell’intero penitenziario, sia nel reparto femminile sia in quello maschile. Non possiamo più parlare di emergenza, ma di una normale amministrazione che non è più accettabile né sopportabile”.



Il sindacato chiede un intervento immediato delle istituzioni e sollecita un confronto in Prefettura che coinvolga l’Amministrazione penitenziaria, le altre forze di polizia e i rappresentanti politici, sul modello di un comitato per la sicurezza dedicato specificamente alla situazione del carcere leccese. Tra le priorità indicate ci sono l’incremento immediato degli organici e la costituzione di una catena di comando stabile, in grado di garantire una guida certa al personale e ristabilire condizioni di ordine e sicurezza all’interno dell’istituto. Durissimo il quadro tracciato da Damato, secondo il quale nel penitenziario si sarebbero create “piazze di spaccio e aggregazioni criminali”, mentre gli agenti sarebbero lasciati a fronteggiare una situazione sempre più difficile con risorse insufficienti. “Non è colpa della Polizia penitenziaria, ma dell’abbandono totale delle donne e degli uomini del Corpo, chiamati a svolgere 10, 12 e perfino 14 ore consecutive di servizio, coprendo contemporaneamente due, tre o quattro posti di servizio”, denuncia il segretario regionale. Da qui la richiesta più drastica: “Pensiamo sia opportuno commissariare il carcere, senza giri di parole, perché la situazione è a dir poco esplosiva e fuori controllo”. L’episodio di Ferragosto riaccende così l’allarme sulle condizioni di sicurezza nella Casa circondariale di Lecce e sulla carenza di personale, mentre i sindacati tornano a chiedere provvedimenti immediati prima che una situazione ormai descritta come strutturale possa degenerare ulteriormente.