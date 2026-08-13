Raffo Parco Gondar di Gallipoli: il 16 e 17 agosto tra Kybba e le star della techno Nina Kraviz e Ben Klock

Raffo Parco Gondar di Gallipoli si preannuncia come uno dei momenti culminanti della stagione estiva pugliese. Il 16 e 17 agosto, la celebre arena salentina ospiterà due serate dall’anima doppia e travolgente: dalle sonorità globali della basshall guidate da Kybba fino ai ritmi ipnotici dei giganti della techno mondiale come Nina Kraviz e Ben Klock. Il weekend di Ferragosto delsi preannuncia come uno dei momenti culminanti della stagione estiva pugliese. Il, la celebre arena salentina ospiterà due serate dall’anima doppia e travolgente: dalle sonorità globali della basshall guidate dafino ai ritmi ipnotici dei giganti della techno mondiale come

Venerdì 16 agosto Kybba guida la notte Urban e Dancehall più attesa dell’esta. La scena sarà interamente dedicata ai ritmi caldi dell’afrobeats, della dancehall e della musica urban. Headliner d’eccezione sarà Kybba, affiancato dall’energia travolgente della basshall.

Kybba, pseudonimo di Francesco De Nigris e originario di San Donato di Lecce, è internazionalmente riconosciuto come il fondatore e pioniere del Basshall Movement, una delle firme più interessanti e di successo della scena urban e dancehall globale. Reduce dalle esibizioni nei principali stage internazionali come Tomorrowland e Rototom Sunsplash, Kybba vanta collaborazioni con superstar del calibro di Sean Paul, Busy Signal, Ryan Castro (con la hit mondiale “Ba Ba Bad Remix”), J Balvin, Diplo e Major Lazer, confermandosi capace di far dialogare le proprie radici pugliesi con i più prestigiosi network della musica da club. La sua presenza al Raffo Parco Gondar si inserisce in un momento particolarmente significativo per l’artista salentino: proprio quest’estate firma la produzione di “SALENTO SOUND”, il brano che vede i Sud Sound System collaborare con lo stesso Kybba e con il producer olandese Kalibwoy. Un vero e proprio incontro generazionale tra chi ha piantato le radici del reggae in Italia e chi, oggi, quelle stesse vibrazioni salentine le sta portando nei club di tutto il mondo, sintesi perfetta del motto “From San Donato to the World”.

A completare una lineup pensata per far ballare il pubblico su ritmi scatenati ci saranno lo stesso Kalibwoy, J-Lof, Beach Boii, DJ Charly, Giusto e Dj Poison.

Sabato 17 agosto il Raffo Parco Gondar cambierà radicalmente pelle per accogliere l’Echoes Music & Art Festival, un appuntamento imperdibile per i cultori della musica elettronica d’avanguardia che unisce il clubbing di ricerca a un’esperienza visiva e sensoriale immersiva.

Madrina della serata sarà Nina Kraviz, superstar della techno mondiale e fondatrice dell’etichetta trip. Celebre per il suo carisma e per dj-set viscerali capaci di spaziare dall’acid techno alle rarità IDM, l’artista siberiana regalerà al pubblico una performance ad altissima tensione energetica. Al suo fianco ci sarà Ben Klock, storico resident del Berghain di Berlino e colonna portante della techno contemporanea, pronto a conquistare la pista con il suo sound ipnotico, potente e rigoroso.

A completare una lineup di altissimo profilo artistico sarà Gabbs, apprezzato nella scena underground per le sue selezioni tra micro-house e minimal, insieme ai set carichi di energia di The Clan e Davide Giannelli. Una maratona sonora accompagnata da un allestimento visivo unico, per una notte indimenticabile fino all’alba.

Raffo Parco Gondar, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all’aperto all’arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito. E non solo! Spazio a live, djset e i party più in voga del momento che si alterneranno su sei palchi all’interno di un’area di 20.000 metri quadri in linea con la scelta di ampliare l’offerta del Raffo Parco Gondar portando un intrattenimento su più livelli.: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo Parco Gondar, vera e propria cittadella che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito. E non solo!

Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival. Main Partner del Parco Gondar 2026: Title Sponsor Raffo; Sponsor Jägermaister, Cointreau, Acqua Vera, Alta Marea, Puglia In Food, Aperol, Vivaticket, Tailoor.

Italo e Itabus sono mobility partner del festival, e infine, ritorna BusForFun tra i partner: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.

Tutti i biglietti per gli eventi Raffo Parco Gondar sono disponibili su Vivaticket.

Ecco il calendario completo degli ultimi eventi del Raffo Parco Gondar – Gallipoli Summer 26:

• Mar 18 Ago: Guè djset per Sottosopra Fest

• Mer 19 Ago: TEENAGE DREAM

• Gio 20 Ago: BUNNY CLUB, WELO

• Ven 21 Ago: METEMPSICOSI – MARIO PIÙ | RICKY LE ROY | JOY KITIKONTI | OOZICKY | LUCA PECHINO | The Clan

• Dom 23 Ago: ALL PARCO GONDAR UNITED – CLOSING PARTY

Per info e aggiornamenti:

Cell. +39 3278215783