​Salento, ore di interventi per la Guardia Costiera: malore a Lido Marini e paura nella notte a Porto Cesareo

Sono state ore di intenso lavoro e forte apprensione per i militari della Capitaneria di Porto e degli uffici marittimi del Salento, chiamati a gestire una serie di emergenze lungo il litorale tra malori in mare, imprudenze e tristi ritrovi sul fronte ambientale.

​Momenti di tensione si sono vissuti sulla spiaggia di Lido Marini, marina di Ugento, dove un bagnante di 79 anni ha accusato un grave malore mentre nuotava. L’anziano, che ha ingerito una considerevole quantità d’acqua, è stato prontamente recuperato e adagiato sulla battigia privo di sensi, ma fortunatamente ancora in vita e con battito cardiaco presente. Decisive si sono rivelate le manovre di primo soccorso praticate per quasi mezz’ora dai presenti e dal personale di salvataggio. L’intervento dei sanitari del 118 ha poi consentito il trasporto d’urgenza dell’uomo presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove è stato stabilizzato ed è ora sotto osservazione medica.

Grande spavento anche durante la notte a Porto Cesareo per un’operazione di ricerca che ha mobilitato ingenti mezzi di soccorso. Intorno alle 3:00, un diciottenne del posto si è immerso in acqua a bordo di un materassino gonfiabile, facendo perdere le proprie tracce. L’allarme è scattato un’ora dopo, quando i conoscenti, preoccupati per la prolungata assenza, hanno avvisato le autorità. La Guardia Costiera di Gallipoli ha inviato immediatamente una motovedetta e allertato persino un elicottero per accelerare le perlustrazioni notturne. Fortunatamente la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi: il giovane si era semplicemente addormentato sul gonfiabile ed è stato ritrovato sano e salvo ancora all’interno della linea delle boe balneari, protetto dalla totale assenza di correnti marine che avrebbero potuto spingerlo al largo.

​Accanto ai soccorsi alle persone, i militari hanno dovuto gestire diverse segnalazioni riguardanti imbarcazioni che navigavano a distanza pericolosamente ravvicinata dalla costa, mentre sul fronte della tutela della fauna marina si registrano purtroppo le notizie del ritrovamento di due tartarughe prive di vita, rispettivamente a Gallipoli e nella località del Frascone, sul litorale di Nardò. Nonostante l’allerta meteo per temporali e i continui controlli lungo tutto il litorale salentino, le ore successive si sono fortunatamente concluse senza registrare ulteriori interventi urgenti.