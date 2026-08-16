NARDO‘ (Lecce) – Martedì 18 agosto ultimo appuntamento per la rassegna per famiglie I Teatri di Torrenova. Appuntamento alle ore 20.30 (sipario ore 21, biglietto unico a 7 euro) nel cuore del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, a Masseria Torrenova, che da 15 anni accoglie questo cartellone dedicato ad un pubblico senza età, dagli 0 ai 99 anni.

In scena ci sarà Nena di Teatro Blu, spettacolo comico-poetico sui diritti dei bambini che fa dell’immaginazione il proprio motore narrativo. Con Arianna Rolandi, testo e regia di Silvia Priori, musiche di Robert Gorick.

Nena è una delle tante ragazzine orfane che popolano le strade delle grandi città. Fino a tarda notte la si incontra nei vicoli, nei ristoranti, alla stazione. Vende fiori e collane, distribuisce tè ai passanti o lustra scarpe per qualche moneta. Ama il porto, la stazione e l’aeroporto: luoghi di partenze e ritorni, dove la gente si abbraccia, piange e sorride, e dove la vita sembra scorrere più intensa. Nena gioca con il pubblico, attribuisce ruoli agli spettatori e li trascina nel suo mondo fatto di fantasia. Li invita a vedere l’invisibile, a dare forma all’aria, a immaginare suoni, colori e profumi. Vulcanica e delicata, un po’ fata e un po’ eroina, si trasforma continuamente, dando vita a personaggi e interlocutori immaginari. La sua fantasia contagiosa conquista chi la ascolta e lo rende parte della storia. Con la sua semplicità, Nena ricorda ai bambini che per divertirsi non serve possedere tutto: basta lasciare spazio all’immaginazione. Così un ombrello può diventare una tenda indiana e una spazzola trasformarsi nello strumento di un abile parrucchiere.

Gli spettatori diventano compagni di viaggio e di gioco, e insieme a lei costruiscono paesaggi e mondi nuovi, attingendo al pozzo inesauribile della fantasia.