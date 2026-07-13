Venerdì 17 luglio “Il futuro si legge. Libri, festival e comunità culturali” con pordenonelegge e altri ospiti al Museo Castromediano

LECCE – Come si costruisce un festival capace di durare nel tempo? Quali alleanze servono per tenere insieme qualità culturale, partecipazione, radicamento e sostenibilità economica? Venerdì 17 luglio dalle 17:00 alle 19:30 il Museo Castromediano di Lecce ospita “Il futuro si legge. Libri, festival e comunità culturali”, incontro inserito nel programma di Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro, promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore con la direzione di Gabriella Morelli. L’appuntamento, in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Lecce, nasce come un momento di confronto aperto sul ruolo dei festival letterari e culturali come spazi di relazione, progettazione e sviluppo territoriale, capaci di attivare comunità, generare pubblico e costruire reti tra istituzioni, imprese, università, scuole, biblioteche, associazioni, autrici, autori, lettrici e lettori.

Al centro dell’incontro ci sarà l’esperienza di pordenonelegge – Festa del libro e della libertà, una delle realtà più solide e riconosciute del panorama culturale italiano. A raccontarla saranno Michela Zin, direttrice della Fondazione Pordenonelegge.it e Paola Schiffo referente della segreteria. Nata nel 2013 su iniziativa della Camera di Commercio di Pordenone e delle associazioni di categoria rappresentate al suo interno (Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative e Coldiretti), la Fondazione ha raccolto l’eredità di pordenonelegge – Festa del libro con gli autori, avviata nel 2000 per valorizzare il territorio pordenonese attraverso la cultura, la letteratura e il dialogo con autori, editori, intellettuali e personalità di rilievo nazionale e internazionale. Nel tempo il festival è cresciuto fino a diventare un soggetto culturale attivo tutto l’anno, capace di coinvolgere imprese e istituzioni e contribuire alla crescita sociale e al benessere della comunità. Un percorso che ha accompagnato la trasformazione culturale della città e che assume oggi un valore ancora più significativo alla luce della designazione di Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. L’edizione 2026 conferma la forza di questo modello: cinque giorni di festival, dal 16 al 20 settembre, con oltre 650 voci internazionali della letteratura, della poesia e del pensiero, 350 eventi e 50 sedi tra la città e il Friuli Venezia Giulia.

Il confronto coinvolgerà anche Natalino Manno, prefetto di Lecce e già prefetto di Pordenone, Silvia Miglietta, assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia, Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce, Salvatore Rizzello, prorettore vicario dell’Università del Salento, Luigi De Luca, direttore Polo BiblioMuseale di Lecce, che hanno già confermato la loro presenza, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo delle imprese, della cultura e della formazione, delle biblioteche e dei festival che stanno aderendo all’iniziativa.

Dopo i saluti istituzionali, l’incontro entrerà nel vivo con il racconto di pordenonelegge: una città che diventa festival. Da qui il confronto si allargherà al ruolo della formazione, della ricerca e dei giovani nella costruzione di ecosistemi culturali più solidi; al rapporto tra imprese, cultura e territorio, partendo dall’idea che sponsorizzare non significhi solo finanziare, ma contribuire alla crescita sociale ed economica di un territorio; alle esperienze dei festival e delle rassegne attive nel Salento; al ruolo delle biblioteche e delle reti della lettura come presìdi di comunità. La parte finale sarà aperta agli interventi e alle riflessioni delle persone partecipanti, con l’obiettivo di raccogliere proposte e immaginare nuove connessioni tra festival, istituzioni, imprese, università, biblioteche, operatori culturali e cittadini. In chiusura un aperitivo con i vini Paololeo e Candido.

L’incontro è anche il primo esito di una collaborazione biennale tra Conversazioni sul futuro e la Fondazione Pordenonelegge.it, pensata per favorire lo scambio di esperienze, competenze e pratiche tra due territori e due comunità culturali. Un sodalizio che, nel 2027, porterà un gruppo di volontarie e volontari del Salento a partecipare al festival friulano nello staff degli angeli, che curano gli aspetti operativi e accompagnano pubblico e autori durante gli incontri, vivendo dall’interno una delle manifestazioni letterarie più importanti d’Italia e confrontandosi direttamente con il suo modello organizzativo, partecipativo e territoriale. In oltre vent’anni più di 1000 giovani hanno vissuto questa esperienza, diventata un percorso di crescita, formazione, servizio e comunità.

Organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e in sinergia con Coolclub e altri partner pubblici e privati, Nel Frattempo anticipa la tredicesima edizione di Conversazioni sul futuro in programma dal 14 al 18 ottobre a Lecce. Il festival diffuso propone durante l’anno un ricco calendario di presentazioni, talk, spettacoli ed eventi speciali.