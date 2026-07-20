PiantiamOli!, ecco il bando per l’assegnazione gratuita di piante d’olivo

NARDO‘ (Lecce) – Anche quest’anno l’amministrazione comunale ripropone PiantiamOli!, l’iniziativa che promuove l’impianto di nuovi oliveti con l’obiettivo di sostenere l’economia agricola locale e difendere i caratteri e la struttura tipica del paesaggio agricolo locale devastato dal complesso del disseccamento rapido dell’olivo.

Il bando, infatti, prevede l’assegnazione gratuita di piante d’olivo (olea europaesa) certificate appartenenti alla cultivar “leccino”. Di fatto, è una selezione deiproprietari e dei conduttori di fondi agricoli (con determinati requisiti) interessati all’assegnazione delle piante d’olivo e all’impianto nel territorio del comune di Nardò.

Le assegnazioni saranno effettuate a partire dal prossimo autunno, nella misura compresa tra un minimo di 25 a un massimo di 290 piante per assegnatario. La richiesta per l’assegnazione deve essere formalizzata compilando il modulo (disponibile sul sito del Comune al linkhttps://shorturl.at/OXnU1)e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pecnardo.it entro il prossimo 21 agosto (o in alternativa consegnandolo a mano presso l’ufficio Protocollo al castello).

I criteri per la formazione della graduatoria, gli impegni e gli obblighi dei beneficiari e ogni alto dettaglio sono disponibili sul testo integrale dell’avviso, pubblicato sul sito del Comune sempre al link https://shorturl.at/OXnU1.

“Non si tratta solo di preservare le colture e di agire nell’interesse di tante aziende agricole – spiega l’assessore all’Agricoltura Pierpaolo Giuri–ma di contribuire a difendere il paesaggio, il nostro paesaggio, dopo la devastazione della Xyella. Da agricoltore e da amministratore, sono convintoc he abbiamo il dovere tutti di riportare il nostro territorio ad essere un polmone verde, come lo hanno conosciuto le generazioni prima di noi. Il bando è rivolto alle aziende agricole, ma anche ai semplici cittadini che hanno un terreno, è un’occasione da cogliere per contribuire al presente e al futuro sostenibile della nostra terra”.