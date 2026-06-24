Il counseling psicologico universitario in Puglia: a Lecce una giornata di confronto su qualità, valutazione e prospettive del servizio

LECCE – L’Università del Salento ospiterà il convegno “Il counseling psicologico universitario in Puglia. Valutazione, qualità e prospettive di sistema”, un’importante occasione di approfondimento e confronto dedicata ai servizi di counseling psicologico negli atenei pugliesi. L’iniziativa si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Studium 2000 (Aula 7) e riunirà rappresentanti delle università pugliesi, istituzioni regionali, ordini professionali, associazioni scientifiche e componenti della comunità accademica per riflettere sul ruolo strategico del counseling psicologico nel promuovere il benessere delle studentesse e degli studenti.

L’evento si inserisce nel percorso avviato dagli atenei della regione per consolidare e qualificare i servizi di supporto psicologico anche alla luce delle trasformazioni che negli ultimi anni hanno interessato il contesto universitario e dei bisogni emergenti espressi dalle nuove generazioni.

La giornata sarà articolata in momenti di confronto dedicati al monitoraggio e alla valutazione delle attività dei servizi di counseling attivi negli atenei pugliesi, all’analisi degli standard qualitativi e dei requisiti minimi condivisi a livello nazionale, nonché all’approfondimento delle strategie di intervento nei casi di rischio e di emergenza. Ampio spazio sarà inoltre riservato al dialogo tra istituzioni, professionisti e rappresentanti degli studenti sulle prospettive di sviluppo del counseling psicologico universitario in Puglia.

Per quanto riguarda UniSalento, negli anni 2024 e 2025 sono arrivate 707 richieste di accesso al servizio, per 489 prese in carico totali. Numeri significativi dell’importanza di garantire il servizio e, là dove possibile, potenziarlo a beneficio della comunità accademica tutta.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della rettrice dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello, del direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Mariano Longo, della delegata del Rettore Irene Strazzeri, della Referente Counseling CRUI UniSalento Claudia Venuleo, dell’assessora alle Politiche culturali della Regione Puglia Silvia Miglietta, del Vicepresidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia Victor Laforgia e della Vicepresidente dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) Fortunata Pizzoferro.

Il convegno è promosso nell’ambito del progetto PRO-BEN MoEBIUS – Comunità, Benessere, Futuro, sostenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca e di cui l’Università del Salento è partner ufficiale, in collaborazione con i principali attori istituzionali e professionali impegnati nella promozione della salute psicologica e del benessere in ambito universitario.

Le modalità di partecipazione sono disponibili attraverso il link e il QR code riportati nella locandina dell’evento.